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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 16:20

Gobierno anuncia la excarcelación de un preso político italo-venezolano detenido en 2024

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Caracas, 14 nov (EFE).- El preso político italovenezolano Daniel Enrique Echenagucia, detenido en agosto de 2024, fue excarcelado con medidas cautelares, anunció este sábado el gubernamental Programa para la Paz y la Convivencia Democrática del país suramericano.

Por EFE
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Echenagucia fue detenido en plena crisis poselectoral desatada tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, la cual fue proclamada por un organismo comicial controlado por el chavismo que no publicó las actas oficiales de votación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado el pasado junio medidas cautelares en beneficio de Echenagucia, al considerar que se encontraba "en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud" estaban "en riesgo de daño irreparable", según la resolución publicada ese mes.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado el pasado enero por la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, explicó en un comunicado que pidió a la Justicia "la adopción de medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad" a su favor.

"Dicha recomendación fue acogida por los órganos de justicia, (...) haciéndose efectiva su liberación este 14 de noviembre", señaló el programa, creado pocas semanas después de que Maduro fuera capturado por Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, dijo a EFE que verificó que efectivamente Echenagucia, quien se encontraba en la prisión de El Rodeo I, fue excarcelado.

Según la organización, era una de las 31 personas extranjeras o con doble nacionalidad detenidas por razones políticas registradas al menos hasta el pasado 9 de noviembre.

La delegación opositora en el diálogo político con el chavismo ha dicho que espera lograr en la cuarta y nueva ronda de conversaciones, que comenzó este viernes, la liberación de los más de 300 presos políticos que, según Foro Penal, quedan en el país.

También se anunció esta semana que el Parlamento y la Justicia comenzarán a trabajar para acelerar los trámites de liberación o de juicio en libertad a presos que padecen un retraso en sus procesos judiciales y que, en su mayoría, son de sectores vulnerables.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instó el pasado 2 de noviembre a su homólogo venezolano, Oliver Blanco, a "continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela", según un comunicado sobre la reunión de ambos en Washington, durante la que hablaron sobre el proceso de reformas que debe conducir a "elecciones libres" en el país suramericano.

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