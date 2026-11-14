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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 11:35

Guardacostas trinitenses hallan quinto cadáver de desaparecido en accidente marítimo

Imagen sin descripción

San Juan, 14 nov (EFE).- La Guardia Costera de Trinidad y Tobago (TTCG, en inglés) ha confirmado el hallazgo de cinco cadáveres de los seis pasajeros desaparecidos en un accidente marítimo el pasado 8 de noviembre al noroeste del país, y a la espera de la sexta y última víctima.

Por EFE
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En sendos comunicados publicados en su cuenta de Facebook, la TTCG detalló que el quinto cuerpo se encontró a las 13:35 (17:35 GMT) del viernes en Staubles Bay, tres horas después de haber encontrado el cuarto en los alrededores de la zona de Cannings Point.

Aunque la TTCG no ha confirmado las identidades de los dos cuerpos, los medios locales aseguran que el primero que se encontró fue el de Kieyanna Seechan, de 17 años, y el siguiente de Jaheim Richards, de 23.

Las otras víctimas han sido identificadas como Titus Agustine, de 25 años; Anil Ahyee, de 38, y Amir Ali, de 18.

Aún queda por encontrar el de Lorenzo Oliver, de 35 años.

"La TTCG asegura al público que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en curso, y que se están realizando todos los esfuerzos posibles para localizar a las personas cuyo paradero aún se desconoce", aseguró.

"La Guardia Costera sigue trabajando en estrecha colaboración con sus agencias asociadas y mantiene su compromiso con las labores de búsqueda en curso", enfatizó.

Según la investigación policial, el accidente ocurrió en la tarde del 8 cuando una embarcación de 28 pies (8,5 metros), donde viajaba 18 personas, chocó con otra embarcación de 29 pies (8,8 metros), en la que iban catorce tripulantes.

Tras el impacto, la embarcación más grande se hundió y seis personas desaparecieron.

La mayoría de los pasajeros fueron rescatados por pescadores que se encontraban en la zona y al menos siete viajeros fueron llevados a diversos centros sanitarios, entre ellos, el Centro Médico St. James y el Hospital General de Puerto España.

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