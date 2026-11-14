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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 18:35

Irak destituye a 9 altos cargos de seguridad tras confirmarse red de contrabando de crudo

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Bagdad, 14 nov (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali Al Zaidi, destituyó este sábado a nueve altos cargos de la seguridad, la inteligencia y del sector petrolero iraquíes tras confirmarse una red de contrabando de crudo en la zona de Jurf al Sajar, en el centro de Irak, controlada durante más de una década por milicias armadas alineadas con Irán.

Por EFE
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Según un comunicado de su oficina de prensa, Al Zaidi encabezó una "reunión de seguridad de emergencia" para analizar las conclusiones de un comité que había creado para investigar sobre informes de Inteligencia sobre el contrabando y la venta ilegal de grandes cantidades de crudo iraquí en Jurf Al Sajar, en la gobernación de Babil.

En ese encuentro "ordenó que los implicados fueran remitidos a la justicia y destituyó a varios altos cargos de seguridad y administración", dijo el comunicado.

Entre los destituidos figuran el jefe de la Policía de Babil, los directores de la Inteligencia y Seguridad Nacional de esa gobernación, así como el comandante de 6.ª Brigada de la Policía de Energía en el Ministerio del Interior y el director de la Compañía de Oleoductos del Ministerio de Petróleo.

Al Zaidi, también comandante general de las Fuerzas Armadas, ordenó asimismo "reforzar las medidas de supervisión y seguridad para prevenir estas prácticas, y responsabilizar a los negligentes", y advirtió de que "no quedará ni un centímetro en Irak, donde se practica el contrabando" de crudo.

Sus decisiones se producen después de que un comité de investigación integrado por altos responsables de los organismos de seguridad, el Ejército y el Ministerio de Petróleo inspeccionara el viernes la zona de Jurf al Sajar.

"El comité confirmó la veracidad de la información contenida en el informe de la Agencia Federal de Inteligencia e Investigaciones (iraquí) sobre las operaciones de contrabando de petróleo, la existencia de refinerías de petróleo, así como los casos de manipulación", añadió.

Se desconocen detalles sobre las cantidades robadas o los grupos responsables, si bien medios independientes iraquíes y árabes afirman que se trata de "grandes cantidades con valor de miles de millones de dólares".

Esos medios, entre los que figuran Kurdistán 24 y la cadena Al Arabiya, que citan informes de la Inteligencia iraquí, señalan como responsables del contrabando y venta ilegal de crudo a milicias proiraníes, en particular las Brigadas de Hizbulá, uno de los grupos que rechaza abiertamente la decisión de Bagdad para entreguen sus armas ligeras y pesadas.

Esta milicia, que opera con un alto grado de autonomía política y militar, mantiene el área cerrada al acceso público y estatal desde 2014 para, según las fuentes, usarla como base logística y financiera.

De acuerdo con el informe de Inteligencia iraquí, obtienen el crudo perforando directamente los oleoductos estatales subterráneos que cruzan Jurf al Sajar, y que unen los grandes yacimientos del sur de Irak con las refinerías del centro y norte.

Una parte se carga en camiones cisternas que se intercalan en algún punto de las carreteras hacia Bagdad y otras ciudades dentro de los convoyes oficiales para cruzar los puntos de control.

Otra parte llega al territorio iraní (este) a través de los cruces fronterizos, donde refinerías locales dentro de Irán se encargan de refinar este petróleo o mezclarlo con derivados iraníes para falsificar su origen y eludir las sanciones, para luego reexportarlo y venderlo en mercados regionales, destacando Afganistán, según las mismas fuentes.

Irak, uno de los principales miembros de la Organización de Exportadores de Petróleo (OPEP), ha intensificado el uso de oleoductos para exportar su crudo en los últimos meses dadas las restricciones en el estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las sanciones económicas impuestas a su vecino del Este.

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