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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 16:05

Irán denuncia que EE.UU. amenaza con matar de hambre a los iraníes mediante el bloqueo

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Teherán, 14 nov (EFE).- Irán denunció este sábado que Estados Unidos amenaza abiertamente con matar de hambre al pueblo iraní mediante el bloqueo económico impuesto al país, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara que las sanciones están surtiendo efecto y advirtiera de que los iraníes "al final tienen que comer".

Por EFE
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"El secretario de Estado de EE.UU. ha amenazado abierta y descaradamente con matar de hambre a los iraníes mediante un bloqueo. Esta es una nueva admisión de que Washington está cometiendo crímenes de guerra", criticó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, en X.

El pasado martes, tras la reunión en París de ministros de Exteriores del G7 (EE.UU., Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), Rubio aseguró que las sanciones y el bloqueo naval están afectando gravemente a la economía iraní, por lo que consideró que, de momento, no son necesarios nuevos ataques militares.

"El sufrimiento que están experimentando es que, al final, tienen que comer. Al final, tienen que poder pagar a sus propios combatientes y a sus fuerzas de seguridad", dijo.

Para el portavoz iraní, estas declaraciones demuestran que, "tras décadas de presiones, amenazas, sanciones, terrorismo y agresiones fallidas, Estados Unidos sigue repitiendo los mismos errores, simplemente presentándolos bajo nuevos nombres".

Después del inicio de la guerra por parte de Washington y Tel Aviv contra Teherán hace más de ocho meses, EE.UU. ha implementado una serie de medidas para presionar a la República Islámica.

Entre ellas figuran el bloqueo naval, iniciado en abril y reanudado en julio, la intensificación de las sanciones, incluidas las impuestas a las aerolíneas iraníes, en el marco de la operación Paria Económico, lanzada en agosto, y la operación Puerta de Hierro, anunciada en noviembre para restringir el transporte de mercancías sancionadas por rutas terrestres y por el mar Caspio.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, alertó el pasado octubre de que muchos iraníes tienen dificultades incluso para conseguir "el pan de cada día" debido a la guerra y a la situación de incertidumbre que atraviesa el país.

Todo ello ocurre mientras las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, con mediación de Catar y Pakistán, permanecen estancadas y Teherán responde a la presión estadounidense con ataques contra buques y restricciones al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

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