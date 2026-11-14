ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 11:50

La crisis aérea de Estados Unidos provoca siete cancelaciones de vuelos en España

Imagen sin descripción

Madrid, 14 nov (EFE).- La crisis aérea ocurrida el viernes en Estados Unidos, donde ayer se suspendieron todos los despegues durante cuatro horas, provocó siete cancelaciones de vuelos con origen o destino en España, según informaron este sábado a EFE fuentes de Aena, la empresa pública española que gestiona los aeropuertos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Para este sábado, Aena tiene programados 5.663 vuelos en todos los aeropuertos en España. De las 58 conexiones con Estados Unidos, 41 en el aeropuerto de Madrid-Barajas y 22 en Barcelona-El Prat (noreste), 16 ya despegaron y siete fueron canceladas.

Aena avanzó que se esperan demoras en los vuelos restantes hacia o desde Estados Unidos.

En concreto, la aerolínea española Iberia tuvo que cancelar un vuelo Chicago-Madrid por las dificultades de hacer el servicio en tierra en ese aeropuerto, según fuentes de la compañía.

Se canceló igualmente el enlace de la aerolínea norteamericana Delta entre Madrid y Atlanta y su correspondiente vuelta.

La también norteamericana United Airlines canceló un vuelo Chicago-Barcelona y American Airlines suspendió un vuelo que debía aterrizar en Madrid procedente de Chicago, así como la vuelta.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó en la noche de ayer la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, atribuyó a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones aérea el fallo, que provocó miles de cancelaciones y retrasos.

La avería llevó a la Casa Blanca a reclamar al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea, mientras las autoridades investigan su origen y aseguran que, por ahora, no hay indicios de un ciberataque.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
03
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
04
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar