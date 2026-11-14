ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 17:10

La empresa L3Harris dice tomar "muy en serio" la suspensión de vuelos en EEUU y su impacto

Imagen sin descripción

Nueva York, 14 nov (EFE).- La empresa aeroespacial L3Harris, la proveedora del Gobierno de Estados Unidos, señalada por las fallas del sistema aéreo que el viernes llevaron a una suspensión temporal de vuelos en el país, dijo este sábado que toma "muy en serio" el asunto y está colaborando en la investigación.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"L3Harris se toma muy en serio la suspensión de los despegues a escala nacional y su impacto en los viajeros, las aerolíneas y las operaciones de tráfico aéreo", dijo la firma en un breve comunicado, en el que dice colaborar para "comprender las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de los despegues".

El pronunciamiento se produce después de que el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, apuntara en la mañana del sábado a fallas en un sistema aéreo obsoleto y señalara directamente a L3Harris, sugiriendo como opciones un error humano, un fallo en la instalación de esa empresa o un defecto de producto.

Según el secretario, el problema se inició cuando un contratista de la compañía L3Harris realizaba un mantenimiento rutinario para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

L3Harris, que es el principal proveedor del sistema de control de tráfico aéreo de EE.UU., dijo en su nota que ha estado "modernizando la infraestructura de comunicaciones que sustenta el Sistema Nacional del Espacio Aéreo en estrecha coordinación con la FAA" y divulgó que la mayor parte de la labor está completada.

"Con la seguridad y la fiabilidad como nuestras máximas prioridades, L3Harris, junto con sus socios de telecomunicaciones y la FAA, ha completado más del 70 % de la conversión prevista de las comunicaciones del espacio aéreo, del cableado de cobre tradicional a un sistema de fibra óptica", detalló.

Duffy afirmó previamente que la investigación busca determinar "si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un enrutador defectuoso", y descartó la posibilidad de un ciberataque, reiterando la versión del Gobierno de EE.UU.

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ya atribuyó ete viernes a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones aérea el fallo que obligó a suspender durante cuatro horas los despegues en todo el territorio del país y ha provocado miles de cancelaciones y retrasos.

Tras el señalamiento de Duffy a L3Harris hoy, las acciones de la empresa llegaron a caer un 6 % en el mercado bursátil electrónico.

Lo
más leído
del día

01
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar