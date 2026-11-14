La esperanza de miles de haitianos de tener una mejor vida acaba en la frontera dominicana

"He pasado tres días sin bañarme, sin comer, sin nada", dice a EFE Werik, un hombre joven que asegura que llegó hace tres años desde Ca Toussaint, una aldea del distrito de Belle-Anse, en el departamento haitiano de Sudeste, limítrofe con la provincia dominicana de Pedernales, en busca de mejores condiciones de vida que las que tenía en su país, golpeado por una crisis política, económica, social y de seguridad.

El joven hace parte de un grupo de 43 hombres y nueve mujeres, incluidos dos bebés, que fueron deportados el viernes por el paso fronterizo de Jimaní, situado en el suroeste de República Dominicana, y a donde llegaron solo con lo que llevaban puesto.

En la orden de deportación se lee que todos fueron detenidos en localidades de la provincia de Bahoruco y trasladados a Jimaní, uno de los cuatro pasos fronterizos legales con Haití.

Al llegar a Jimaní en un camión blanco de Migración, completamente cerrado y con seis rejillas para ventilación, los haitianos bajan en fila y esperan en un callejón peatonal a que se abra la puerta de hierro que los devolverá a su país, bajo la mirada atenta de decenas de agentes migratorios, soldados del Ejército y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Mientras un agente migratorio saca de una bolsa verde los 18 teléfonos celulares decomisados a los haitianos al momento de su detención y los muestra buscando a sus dueños para devolvérselos, algunos de ellos aprovechan la presencia de los periodistas de EFE para pedir ayuda para comprar agua y algo de comer una vez pisen nuevamente suelo haitiano, donde ninguna autoridad los recibirá.

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"A mí me agarraron esta madrugada; yo no soy de aquí, yo soy de Cabo Haitiano (norte de Haití), ¿usted me puede dar algo para comprar comida?", pide el hombre, de unos 40 años, mientras avanza lentamente en la fila de deportación.

Una vez traspase la frontera, le espera un viaje de casi siete horas por carretera hasta Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país, que dice no saber cómo hará porque no tiene dinero ni para comprar agua.

La República Dominicana tiene una dura política migratoria con los haitianos indocumentados que cruzan la frontera, generalmente en busca de trabajo en sectores como el de la construcción, la agricultura o los servicios, y a diario deporta a miles de ellos de regreso a su país, con el que comparte la isla de La Española.

Según la DGM, tan solo entre los pasados 6 y 12 de noviembre fueron deportados "10.411 extranjeros indocumentados hacia Haití por los diferentes puntos de control fronterizo", lo que da una media de 1.487 personas al día.

Durante 2025 fueron deportados "379.553 nacionales haitianos con presencia migratoria irregular en territorio dominicano", cifra que representa un aumento del 84 % en comparación con el promedio anual de los cuatro años anteriores, indicó la DGM en un balance hecho en enero pasado.

"En un día pueden llegar hasta seis camiones llenos de ciudadanos del país vecino, procedentes de diferentes provincias. El movimiento depende de la cantidad de personas que hayan detenido", afirma un agente migratorio.

En las operaciones migratorias que hay en todo el país participan miembros de la Policía, del Ejército y el Cesfront. Los haitianos detenidos caen en puestos de control y redadas y, cuando son deportados, muchos de ellos dejan atrás una familia.

Los trámites de deportación suelen ser expeditos y la mayor demora está en hacerle a cada uno una ficha que incluye un registro fotográfico y la toma de las huellas dactilares, "de manera que podamos identificarlos si intentan entrar nuevamente", agrega el funcionario.

"Yo trabajaba en el mercado en Neiba (municipio principal de la provincia de Bahoruco)", afirma Werik, quien reconoce que, al igual que el resto, no tiene documentos que le permitan permanecer en República Dominicana.

Pese a que las condiciones de vida en Haití, considerado el país más pobre de las Américas, son penosas por la violencia de las bandas armadas, la pobreza y la inseguridad alimentaria, entre otros factores, Werik es contundente al responder si volvería a intentar una vida nueva en República Dominicana.

"Yo no puedo volver después de lo que he pasado estos tres días (detenido). No vuelvo, me quedo en Haití", afirma mientras avanza en la fila para cruzar la puerta de regreso a su país.