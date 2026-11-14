ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 10:45

La Guardia Revolucionaria iraní dice haber derribado un dron MQ-1 de EE.UU.

Imagen sin descripción

Teherán, 14 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado que ha derribado un dron estadounidense MQ-1 que entró en el espacio aéreo de la sureña isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, en medio de una escalada de tensiones en la zona, donde ambos países han intercambiado ataques limitados.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El decimoséptimo dron MQ-1 de Estados Unidos fue detectado y derribado mediante el nuevo y avanzado sistema antiaéreo de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria en el espacio aéreo de la isla de Qeshm", señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber destruido también 56 drones MQ-9 desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel en febrero.

A su vez, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó ayer de que sus fuerzas derribaron dos drones de ataque iraníes que se dirigían hacia Baréin, sin causar víctimas ni daños materiales, y negó que Teherán hubiera destruido un radar estadounidense en ese país, como había asegurado previamente la Guardia Revolucionaria.

La Armada de la Guardia Revolucionaria también informó hoy del incendio de dos superpetroleros que intentaron atravesar Ormuz de forma discreta, mientras que el Ejército iraní reportó incidentes similares con otros dos petroleros al este de esta vía marítima.

Los nuevos episodios de tensión se enmarcan en la disputa entre Irán y EE.UU. por el control del estrecho de Ormuz, donde Teherán mantiene restricciones a la navegación marítima, mientras Washington sostiene un bloqueo naval contra ese país, pese a los esfuerzos diplomáticos de mediadores como Catar y Pakistán para poner fin a la guerra.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Del meme a la realidad: Las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
04
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
05
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más

Te puede interesar