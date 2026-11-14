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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 10:15

La ultraderecha alemana nomina al exfutbolista Thomas Berthold para presidente federal

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Berlín, 14 nov (EFE).- El partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD) nominó este sábado al exfutbolista Thomas Berthold como su candidato para reemplazar al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, cuyo mandato expira el próximo mes de febrero.

Por EFE
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En redes sociales, el colíder de AfD Tino Chrupalla explicó que Berthold es un excelente candidato para el cargo de presidente de la República Federal Alemana, para el que el bloque conservador del canciller Friedrich Merz ha nominado a la política Ilse Aigner, por lo que el gesto de la ultraderecha es eminentemente simbólico.

"Un hombre que se puso en pie contra la dañina política del covid (durante la pandemia). Un hombre que nos regaló a los alemanes un título inolvidable y una experiencia inolvidable, el Mundial de fútbol de 1990, el año de la reunificación", alabó Chrupalla a su candidato.

"Ese hombre se llama Thomas Berthold. Alemania necesita un presidente federal suprapartidista, que promueva un nuevo sentimiento del 'nosotros'", declaró, y se refirió al exjugador del Bayern-Múnich como un "patriota".

Al mismo tiempo criticó a Aigner, que seguramente será elegida como próxima presidenta en enero al contar con el apoyo de los partidos del Gobierno, como a una figura divisiva, que sigue la política del cordón sanitario y excluye la cooperación con AfD, un comportamiento del que según dijo los ciudadanos están "hartos".

Berthold, nacido en 1964, jugó a lo largo de su carrera en como defensa en el Eintracht Frankfurt, el Bayern Múnich y el VfB Stuttgart y en 1990 fue parte de la selección alemana cuando ésta se proclamó campeona del mundo en Italia.

Durante la pandemia de covid se destacó como crítico de las medidas gubernamentales, que calificó de "exageradas" y repitió públicamente tesis del movimiento de los "Reichsbürger" o "ciudadanos del Reich", extremistas de derechas que rechazan la legitimidad del Estado alemán en base a teorías conspiratorias.

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