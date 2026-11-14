León XIV cumple su promesa y regresa a Santa Cruz de Succhabamba, en los Andes peruanos

Entonces, el padre Roberto prometió a los sacerdotes de Chiclayo que volvería a celebrar el 350 aniversario del Señor del Costado, el patrón de Santa Cruz de Succhabamba, en la remota localidad enclavada en los andes peruanos.

El papa nacido en EE.UU. llegó hoy en helicóptero para celebrar una misa, pero para llegar hasta aquí desde Chiclayo son cuatro horas en automóvil, dos de las cuales transcurren por carreteras muy estrechas y a veces impracticables por desprendimientos.

León XIV conoce bien esta vía, la recorrió muchas veces cuando era obispo de la ciudad peruana.

El sacerdotwe Wildor Cubas Julca, de la parroquia de la Inmaculada Concepción, entrevistado por los medios vaticanos no tiene dudas: "Monseñor Robert Prevost, o simplemente padre Roberto, ha cumplido su promesa. Antes de partir hacia Roma, dijo: 'Volveré'".

Se suponía que lo haría en 2025, en el 350 aniversario de la estatua del Señor del Costado, pero el antiguo obispo le esperaba otro destino el 8 de mayo.

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"Es un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí también en esta visita pastoral a la diócesis de Chiclayo y a todo el Perú. Pues estoy muy contento de encontrar a todos ustedes", dijo León XIV al entrar hoy en la parroquia para una breve visita antes de celebrar la misa.

En los ocho años que fue obispo de Chiclayo, venía a las confirmaciones y al menos una vez al año para la fiesta del Señor del Costado, celebrada por sus cinco mil habitantes.

Hoy como pontífice regresó y logró visitar la escultura del Cristo con la punta clava en un costado.

"Siempre que hubo alguna fiesta, en este caso la del Señor del Costado, estaba presente. En 28 de septiembre solía venir siempre a celebrar esa fiesta. Luego también para las confirmaciones o para alguna visita pastoral que tenía.", explicó a los periodistas Kevin Noriega, ordenado sacerdote por el mismo Prevost.

Veía en una "camioneta", explica el sacerdote, "a veces venía con el chófer que le traía, pero generalmente le gustaba manejar hasta aquí. Ya sabemos la afición del papa por los carros. Él manejaba a todos lados", recuerda.

"La gente está deseosa de poder vivir esta Santa Misa con alegría, con emoción, con entusiasmo, porque después de mucho tiempo van a poder ver al obispo, al padre Robert como le decían y ahora como santo padre.", explicó Noriega.

Para los fieles, "una emoción" enorme que el papa se haya acordado de ellos y en una gira por Uruguay, Argentina y Perú haya tenido tiempo para una pequeña localidad andina a la que llegaron de muchos pueblos de la zona para pasar la noche y tomar el mejor puesto.

En la explanada, a las afueras de Sana Cruz, donde se colocó el altar rodeado de las montañas andinas, el papa en su homilía recordó: "En esta Eucaristía vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo".

"Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí. Algunos han venido de comunidades campesinas, dejando familias, chacras y ocupaciones. El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe", dijo el papa al saludar a los casi 20.000 asistentes.