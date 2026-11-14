León XIV viaja en 'papacóptero' a zona más lejana de su antigua diócesis, en Andes peruano

El 'papacóptero' partió a la población de Santa Cruz de Succhabamba desde la ciudad de Chiclayo, situada en la costa norte de Perú, a unos 700 kilómetros de la capital Lima, a donde regresó el viernes con un apoteósico recibimiento por parte de sus seguidores, que esperaba este momento desde que fue nombrado papa el año pasado.

Santa Cruz de Succhabamba, un pueblo con apenas 5.000 habitantes, se ha visto desbordado con la llegada de decenas de miles de visitantes de otras zonas de la provincia que no quieren perderse el regreso que Robert Prevost había prometido hacer a este lugar, en el que oficiará una misa.

En esta localidad recuerdan las visitas que Prevost hacia como obispo para asistir a las confirmaciones de los jóvenes de la zona, así como para celebrar las festividades locales como el Señor del Costado, patrón de Santa Cruz, en el que se representa a Jesucristo herido en la parte lateral de su tórax.

La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba es uno de los momentos más delicados de la primera gira por América Latina del pontífice, que realiza apenas un mes después de haber sido operado de un cáncer pulmonar, en el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Por ello, las precauciones se han extremado para que León XIV pueda llegar a Santa Cruz, una población que se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar en medio de los Andes peruanos, y que requiere un trayecto en un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de unos cuarenta minutos de duración, ya que por carretera tomaría unas tres horas.

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El Gobierno peruano ha dispuesto que el Santo Padre tenga el acompañamiento de un helicóptero adecuado para atender emergencias médicas y proceder con una evacuación rápida en caso de necesitarlo.

León XIV se encuentra hasta este lunes en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina, y la etapa más larga del viaje, con un total de seis días para visitar las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, donde también recorrerá varios puntos de la diócesis a la que sirvió.

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1985 cuando llegó como misionero hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano a dirigir el Dicasterio de los Obispos.