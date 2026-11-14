ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 14:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 13:35

México busca con Reino Unido coalición contra triangulación comercial en el transpacífico

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- México trabaja con Reino Unido para formar una coalición de países del acuerdo transpacífico que refuerce la vigilancia de las reglas de origen y evite la triangulación comercial, informó este sábado la Secretaría de Economía.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La propuesta busca fortalecer el cumplimiento de las reglas de origen del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), con el propósito de proteger a las industrias nacionales frente a prácticas comerciales desleales, añadió.

La iniciativa fue uno de los principales objetivos de la visita a Londres del subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, quien también promovió un mecanismo bilateral para facilitar negocios y alianzas industriales en electrónica y productos farmacéuticos.

“Esta iniciativa busca evitar prácticas de triangulación comercial y garantizar que los beneficios arancelarios se otorguen únicamente a los productos que cumplan con las disposiciones del acuerdo”, señaló la dependencia en un comunicado.

Economía no identificó a otros países que participarían en la coalición ni precisó un calendario para constituirla.

Como segundo eje de la visita, realizada por instrucciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, México planteó establecer un Comité Bilateral de Mejora del Ambiente de Negocios con Reino Unido, siguiendo el modelo de cooperación que mantiene con Japón.

“Este mecanismo permitirá mantener un diálogo permanente entre ambos gobiernos y el sector privado para identificar oportunidades de inversión, atender obstáculos al comercio y facilitar las operaciones de las empresas de ambos países”, explicó.

La agenda también buscó impulsar alianzas entre empresas mexicanas y británicas, particularmente en componentes electrónicos y la industria farmacéutica.

El objetivo fue promover inversiones conjuntas, facilitar la transferencia tecnológica y fortalecer las cadenas de suministro para generar empleos de calidad y mayor valor agregado en México, según la dependencia, que no anunció nuevos proyectos ni montos de inversión.

Durante su estancia, Gutiérrez sostuvo reuniones con Chatham House y Canning House, instituciones dedicadas al análisis de las relaciones internacionales y los vínculos económicos entre Reino Unido y América Latina.

Los encuentros permitieron intercambiar perspectivas sobre comercio internacional, seguridad económica y oportunidades para fortalecer la relación bilateral.

Asimismo, el subsecretario se reunió con representantes de Wise, empresa británica de tecnología financiera especializada en pagos internacionales, y Ankura Consulting Group, firma internacional de consultoría y asesoría empresarial.

Estas reuniones buscaron explorar colaboraciones, facilitar las operaciones comerciales y financieras entre ambos países e identificar nuevas áreas de inversión y cooperación económica.

Economía enmarcó la visita en los esfuerzos para diversificar las relaciones comerciales de México, fortalecer la competitividad de la industria nacional y atraer inversiones a sectores de alto valor agregado, en línea con los objetivos del Plan México.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
03
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar