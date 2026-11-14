México investiga al cantante Gabito Ballesteros por porte de armas y desobediencia

La FGR informó en un comunicado que investiga al cantante y otras cuatro personas por los posibles delitos de portación de arma de fuego, desobediencia y resistencia de particulares.

Según la Fiscalía, los agentes que lo detuvieron esta madrugada observaron un arma dentro de la camioneta en la que viajaban los cinco involucrados en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde fue su concierto.

Posteriormente aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos, sin precisar quién portaba el arma.

La Fiscalía señaló que realiza diligencias para esclarecer los hechos, verificar la existencia de un permiso de portación y determinar la situación jurídica de los detenidos.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana documentó que Ballesteros fue arrestado este mismo sábado a las 04:00 hora local (10:00 GMT).

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El concierto fue suspendido la noche del viernes después de que, según los organizadores, Ballesteros interpretara canciones fuera del repertorio autorizado que presuntamente hacen apología del delito.

La representación del cantante difundió un comunicado en el que ofreció disculpas a las autoridades estatales y municipales, corporaciones de seguridad y asistentes por los incidentes durante su presentación.

"Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó", señaló el equipo del intérprete, respecto a la canciones consideradas apología de delito.

El central estado mexicano de Querétaro restringe desde agosto de 2025 la interpretación de música que promueva delitos o violencia en espectáculos públicos.

Estas medidas cobraron fuerza en México durante 2025, particularmente después de que Los Alegres del Barranco fueran investigados en Jalisco por proyectar imágenes del narcotraficante Nemesio Oseguera durante un concierto.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó entonces prohibir géneros musicales y defendió impulsar contenidos que no glorifiquen la violencia.

Su Gobierno lanzó en abril de 2025 el concurso "México canta por la paz y contra las adicciones", dirigido a promover alternativas musicales frente a la apología del crimen organizado. EFE