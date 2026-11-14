Miles de personas exigen en las calles de Antalya más ambición climática a la COP31

La llamada 'Cumbre Climática de los Pueblos' reúne a grupos cívicos turcos y extranjeros que buscan trasladar la presión de la calle a las negociaciones de la ONU, reunidas desde el lunes en un recinto aislado a 18 kilómetros de la ciudad turística.

Desde organizaciones internacionales como Greenpeace o Amnistía Internacional hasta sindicatos turcos de izquierda y asociaciones feministas, varios miles de personas marcharon al mediodía por una céntrica avenida de Antalya, en un trayecto autorizado y acordonado por la policía turca.

Esta 'contracumbre' denuncia a la COP31 como una reunión de políticos, representantes de la industria y la banca, que tienen más interés en mantener el actual sistema que daña el planeta que en cambiarlo.

"No cambies el clima. Cambia el sistema", reza un cartel que enarbola Asli Han, una abogada turca de Ankara que ha acudido a Antalya para participar en la protesta.

No está en contra de que la COP31 se celebre en Turquía, pero indica a EFE que "lo fundamental es que la voz del pueblo pueda participar en esta cita".

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Camina junto a miles de activistas de la propia COP31, llegados de los cinco continentes, que se mezclan en una colorida marcha con una nutrida representación de la sociedad civil turca.

Bajo enormes efigies de cigüeñas, garzas o tortugas marinas y un enorme barril de petróleo de cartón piedra, suenan lemas a favor del fin de los carburantes fósiles.

"No apoyamos la COP porque no es para nosotros, solo beneficia a las élites, no a la clase trabajadora. Han destruido un montón de ecosistemas para construir el recinto. No estamos a favor", dice a EFE la manifestante Ezgi Teymur.

Pese a criticar el encuentro, esta estudiante de Ciencias Políticas está acreditada en la COP31 como observadora, para poder "llevar la voz de los pueblos".

Asegura que encontrarse con activistas de todo el mundo y poder hablar de conflictos olvidados como Sudán "es lo único positivo" de esta cumbre internacional.

"La voz de la sociedad civil se debe escuchar mucho más en los pasillos de la COP. Necesitamos una COP con grandes compromisos, para no superar el grado y medio de calentamiento", insiste Sara Pizzinato, delegada de Greenpeace España en la COP31.

"Para esto necesitamos acabar con los combustibles fósiles y necesitamos financiación para la justicia climática. Esto todavía no está definido en los pasillos de la COP", dice.

"Por eso tenemos que estar en las calles y también en las negociaciones, porque la presión por el otro lado, de la industria petrolera, es muy fuerte", agrega a EFE.

La activista española Clara Tomé, que defiende una iniciativa que exige conferir "derechos a la naturaleza", destaca a EFE que el planeta está en esta crisis porque la naturaleza es vista "como un objeto del que se puede extraer, al que se puede explotar y al que se puede contaminar".

La concentración de hoy, que transcurrió sin incidentes y reunió a unas 5.000 personas, según los organizadores, acabó en la céntrica plaza Cumhuriyet, donde se celebrará un concierto para marcar el arranque de la 'contracumbre'.

La Cumbre Climática de los Pueblos continuará hasta el miércoles con debates y talleres. En total, unas 150 actividades con participantes de una treintena de países.

La organización también cuestiona la política ambiental de Turquía, anfitriona de la COP31, por su expansión de proyectos mineros, energéticos y de infraestructuras que, según los ecologistas, amenazan ecosistemas y comunidades locales.

El domingo estará dedicado a los "derechos de la naturaleza contra la destrucción ecológica" y el lunes al "abandono de los carburantes fósiles y la democracia energética".

El martes tendrá como lema la "democracia, el antimilitarismo y la paz" y el miércoles a la "soberanía alimentaria y la agroecología", según detalla el diario turco Evrensel.