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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 18:15

Militares de Argelia abaten a un hombre y detienen a otros tres con 46,5 kilos de cocaína

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Túnez, 14 nov (EFE).- Las autoridades de Argelia mataron a un hombre y detuvieron a otros tres en posesión de 46,5 kilos de cocaína, durante un operativo antidrogas en la localidad de Tamanrasset, el sur del país, informó este sábado el Ministerio de la Defensa Nacional.

Por EFE
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La cartera de Estado, que no precisó cómo se produjo la baja del fallecido, explicó que la operación se enmarca en la estrategia del Gobierno para combatir el contrabando y el tráfico de estupefacientes en el país magrebí, con el fin de "asegurar las fronteras" y evitar la distribución de la droga en el territorio nacional.

En el momento en que los militares localizaron a los sujetos, la cocaína incautada se encontraba repartida en tres automóviles que -señaló la fuente- eran usados para "cometer los delitos de narcotráfico".

Los tres vehículos, así como una motocicleta y dos teléfonos móviles, también fueron incautados y entregados a las autoridades correspondientes junto con la droga, para investigar los hechos y averiguar si los detenidos tienen conexiones con otros "narcotraficantes" activos.

Para el combate del consumo de drogas, en particular en los entornos escolares y lugares donde hay menores, Argelia adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.

Esta semana, las autoridades incineraron casi 11.000 kilos de drogas de distinta pureza -entre ellas, 1.135 kilos de cocaína y heroína-, con un valor estimado de 53.000 millones de dinares argelinos (350,26 millones de euros), según el Ministerio de la Defensa Nacional, que detalló que se trata de la sexta quema masiva desde 2023.

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