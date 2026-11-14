Mueren dos palestinos en un ataque israelí con dron en el norte de Gaza

El centro sanitario, adonde fueron trasladados los cuerpos y los heridos, precisó que el ataque se llevó a cabo con un solo misil, pero no ha facilitado la identidad de las víctimas.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí confirmó que llevaron a cabo "un ataque en la zona contra dos terroristas de Hamás" y aseguró que están "comprobando los resultados".

En las últimas 48 horas llegaron a los hospitales de Gaza 16 muertos y 68 heridos, según el balance del Ministerio de Sanidad gazatí, que eleva a 1.643 los muertos y a 5.964 los heridos por ataques israelíes desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025. En ese periodo se han recuperado además los cuerpos de 850 personas.

El viernes, dos palestinos murieron y más de diez resultaron heridos por un proyectil de artillería israelí contra un apartamento en las Torres Al Astal, en Deir al Balah (centro), según el hospital Mártires de Al Aqsa.

El Ejército israelí afirmó que sus tropas en el centro de Gaza identificaron el viernes a "sospechosos" en la zona de la Línea Amarilla, algunos de los cuales estaban "manipulando el terreno" y se acercaron a los soldados "de una manera que suponía una amenaza".

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Los soldados abrieron fuego "para alejar a los sospechosos" y, al no retirarse, volvieron a disparar. "Los detalles del incidente están siendo revisados", añadió la misma fuente en su respuesta, que no menciona el uso de artillería ni el ataque contra un edificio.

Diecisiete países árabes y musulmanes, entre ellos Egipto, Catar, Arabia Saudí, Turquía y Jordania, condenaron este sábado "en los términos más enérgicos" el bombardeo israelí del jueves contra el Complejo Médico Naser de Jan Yunis (sur), que mató a siete personas, y los "continuos ataques israelíes contra civiles palestinos", que, según dijeron, "socavan el alto el fuego".

Los ministros advirtieron además de que las restricciones israelíes a la entrada de material de refugio, como tiendas y caravanas, ponen en grave riesgo la vida de los civiles, "en particular de niños y bebés, que podrían volver a morir por la exposición a temperaturas gélidas".

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023, al menos 74.695 personas han muerto y 176.093 han resultado heridas en la Franja, según el Ministerio de Sanidad, que añadió a su balance 21 fallecidos cuyos datos fueron completados y aprobados desde el 7 de noviembre.