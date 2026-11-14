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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 14:50

Netanyahu pide a Eisenkot un Gobierno de unidad ante Irán "sin condiciones" y sin árabes

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Jerusalén, 14 nov (EFE).- El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió este sábado al líder opositor Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, negociar "sin condiciones previas" un Gobierno de unidad nacional frente al programa nuclear de Irán, que excluya a los partidos árabes, a los que volvió a acusar de apoyar el terrorismo.

Por EFE
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"Gadi, en lugar de intentar formar un Gobierno endeble y peligroso que no podrá hacer frente, ni lo más mínimo, a los enormes desafíos de seguridad y nacionales que tenemos por delante, hagamos lo que corresponde: entremos en la sala, sin condiciones previas, dejemos de lado todas las diferencias y todos los vetos, y lleguemos a acuerdos por la seguridad y el futuro de Israel", afirmó en un comunicado.

El primer ministro aseguró que la reunión que ambos mantuvieron el jueves "solo reforzó" su convicción de que es necesario un Ejecutivo de unidad "que incluya a todos los partidos que apoyan la existencia del Estado de Israel como Estado del pueblo judío".

Netanyahu sostuvo que el régimen iraní, "que busca la destrucción de Israel", trabaja de nuevo para reactivar su programa nuclear y "no dudará en usar armas nucleares" contra Israel en cuanto logre volver a enriquecer uranio.

"Debemos hacer todo para seguir impidiéndoselo, como hicimos en 'León Naciente' y en 'Rugido del León'", dijo, en referencia a las ofensivas israelíes contra Irán. "Un Gobierno estrecho, o un Gobierno que se apoye en partidarios del terrorismo, no podrá lograr este enorme desafío".

El primer ministro incluyó en la oferta la cuestión del reclutamiento de los judíos ultraortodoxos, "que se puede resolver junto con los representantes del público ultraortodoxo", uno de los principales escollos entre ambos bloques.

"La respuesta obligada a quienes salieron deliberadamente durante el canto del Hatikva es formar el Gobierno de la esperanza, el Gobierno de unidad nacional", concluyó Netanyahu, en un juego de palabras con el nombre del himno nacional israelí HaTikvá ('La esperanza') y en alusión a los diputados de la Lista Conjunta que abandonaron el pleno de la Knéset (Parlamento) durante la sesión inaugural del martes.

Eisenkot confirmó el viernes que se había reunido el jueves con Netanyahu y su secretario militar, aunque no dio detalles de la conversación, y acusó al primer ministro de alimentar una campaña de deslegitimación "racista y violenta" contra los ciudadanos árabes de Israel.

El líder de Yashar! (¡Recto!) canceló el martes una reunión de negociación con el Likud tras el discurso de Netanyahu en la sesión inaugural de la Knéset, al considerar que demostraba que el primer ministro "no quiere unidad".

Eisenkot, que obtuvo el respaldo de 67 diputados, incluidos los 19 de las formaciones árabes, recibió el pasado domingo el encargo del presidente, Isaac Herzog, y dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para formar Gobierno.

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