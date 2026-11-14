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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 15:20

"No hay palabras para este descalabro": la caída de Ueno sacude a pensionistas paraguayos

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Asunción, 14 nov (EFE).- Miles de pensionistas de Paraguay han visto sacudidas sus rutinas después de la intervención por problemas de solvencia financiera de Ueno bank, una entidad que controlaba importantes fondos estatales y en la que percibían sus haberes más de 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las jubilaciones de la mayoría de los trabajadores del país.

Por EFE
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"No hay palabras para este descalabro, todos fuimos perjudicados en mayor o menor medida", dijo a EFE el pensionista Mario Casartelli. "Es incalificable todo esto que ocurrió, (pero) no voy a cuestionar en este momento", agregó.

Casartelli es una de las más de 32.000 personas que percibían sus jubilaciones a través de una cuenta en Ueno bank. Hace casi dos semanas, tras una intervención mediante un proceso de resolución o liquidación hecha por el Banco Central del Paraguay (BCP), sus ahorros quedaron congelados en la entidad.

"Yo no tenía ni un peso (en efectivo) porque me acostumbré tanto a andar con tarjetas nada más, todo (lo pagaba) con transferencias", dijo el hombre de 72 años.

Este sábado, este pensionista recorrió los casi 20 kilómetros entre su casa en la ciudad de Lambaré hasta la urbe de Luque, cercana a la capital paraguaya Asunción, donde el Banco GNB Paraguay instaló un operativo especial para activar cuentas y dar tarjetas a más de 7.000 antiguos clientes de Ueno que fueron trasladados por el BCP a esta institución.

"Ya no me siento en este momento amputado, como en días atrás", apuntó Casartelli, quien suspendió una visita a familiares en Buenos Aires, la capital de Argentina, después de que sus recursos quedaran bloqueados en Ueno.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de unos 2,94 millones de clientes (de los que 1,8 millones tenían cuentas activas) de la entidad, entre ellos cinco cajas pensionales como el IPS, que invirtió unos 516 millones de dólares.

El escándalo afectó hasta al presidente Santiago Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera de la intervención.

El exgobernante fue detenido horas después, tras el juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder.

Pero la caída de Ueno bank también ha significado un desafío para la banca privada de Paraguay, que tuvo que absorber en tiempo récord a los clientes que quedaron desatendidos.

"Esta es una causa nacional, una cuestión social, como entidad financiera somos conscientes que tenemos que colaborar", dijo a EFE el jefe de Estrategias de Segmento Personas de GNB, Federico Monjagatta.

Esta entidad instaló en los espacios del Comité Olímpico Paraguayo (COP) de Luque una enorme sucursal temporal con más de 100 trabajadores para atender a los pensionistas, a los que esperaban con refrigerios y atención médica.

"Hicimos una capacitación exprés para que cada uno sepa cómo indicar a los clientes el formulario que deben llenar", explicó.

El banco mantendrá este operativo hasta el lunes entrante, cuando el IPS comience a abonar los pagos a sus cerca de 99.000 jubilados.

Hasta esta jornada, GNB había vuelto a bancarizar a unos 2.000 pensionistas en medio de este operativo.

Monjagatta aclaró que las personas que fueron trasladadas a esta entidad por el BCP pueden solicitar la activación de sus cuentas en cualquier sucursal del país, pero que la atención en la sucursal temporal de Luque es la más adaptada a sus necesidades.

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