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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 17:00

Ocho personas siguen hospitalizadas, dos graves, tras choque de crucero en Nueva Orleans

Imagen sin descripción

Washington, 14 nov (EFE).- Unas ocho personas permanecen hospitalizadas este sábado, dos de ellas en estado grave, después de que un crucero con casi 200 individuos a bordo volcara la víspera tras chocar con una barcaza en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana), informaron las autoridades locales.

Por EFE
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Los demás lesionados se encuentran estables y reciben atención en los centros de salud de la ciudad, afirmó en una rueda de prensa la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno.

"No tuvimos muertes ayer y ese número hoy permanece en cero", dijo Moreno, quien elogió la rapidez del personal de emergencia que rescató al centenar de personas que cayeron al agua.

El choque entre el crucero fluvial American Heritage y la barcaza Atlantic Asphalt tuvo lugar alrededor de las 12:30 hora local (18:30 GMT) de este viernes, después de que el navío de mercancías perdiera el control y colisionara contra el otro barco, que había atracado para desembarcar pasajeros, detalló la alcaldesa poco después del incidente.

De las 197 personas a bordo del American Heritage, 34 fueron trasladadas a hospitales. Las autoridades han calificado al suceso de "milagro en el Misisipi".

Imágenes muestran al crucero volcado de costado y semihundido en el puerto de Nueva Orleans tras la colisión.

Según Moreno, la barcaza ya fue remolcada del lugar del accidente, pero señaló que es muy probable que el American Heritage "tarde semanas en ser retirado definitivamente".

La capitana Melanie Burham, al frente de la Guardia Costera en la zona, explicó que ya trabajan en la reapertura total del río Misisipi y el salvamento del crucero, específicamente la retirada de posibles materiales contaminantes.

"Estimamos que aún hay unos 16.000 galones (de combustible) en el American Heritage, por lo que estamos elaborando un plan adecuado para retirarlos de forma segura", precisó Burham.

Agregó que hasta el momento no han identificado "ningún producto que requiera ser retirado".

Las autoridades añadieron que continuarán el monitoreo del área mientras investigan a profundidad las causas del accidente.

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