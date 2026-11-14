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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 14:20

ONG denuncia muerte de 51 civiles en 12 días en Taiz, asediada por los rebeldes hutíes

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Saná, 14 nov (EFE).- Al menos 51 civiles, entre ellos 13 niños y dos mujeres, murieron en los primeros doce días de noviembre, en ataques lanzados por los rebeldes hutíes del Yemen contra la provincia de Taiz, en el suroeste del país y asediada por los insurgentes, informó esté sábado el independiente Centro de Derechos Humanos de Taiz.

Por EFE
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La ONG afirmó en un comunicado que "documentó la muerte y heridas de 136 civiles, entre ellos 43 niños y 19 mujeres, como consecuencia de las violaciones y los ataques cometidos por las milicias terroristas hutíes, apoyadas por el régimen iraní, en la gobernación de Taiz, durante el período comprendido entre el 1 y el 12 de noviembre".

"El número de muertos ascendió a 51 civiles, entre ellos 13 niños y 3 mujeres, mientras que otros 85 resultaron heridos, incluidos 30 niños y 16 mujeres, como consecuencia de los bombardeos con misiles y artillería, las operaciones de francotiradores y tiroteos, la colocación de minas", apuntó.

Según la nota, durante el mismo período "Taiz fue escenarios de tres masacres", una de ellas en un mercado en el distrito de Al Masraj; otra en la aldea de Al Athawer, en el distrito de Haifan, y la tercera el popular mercado de Al Hadara, las cuales "provocaron la muerte de 43 civiles y heridas a otros 30".

Además hubo secuestros de trabajadores de los sectores sanitario y educativo, asaltos a viviendas o incautación de propiedades e instalaciones sanitarias, educativas, religiosas, sociales y comerciales, entre otras, enfatizó la ONG.

Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen y bastión de las fuerzas progubernamentales, es desde el principio de la guerra, hace más de una década, uno de los principales focos de la guerra por el asedio y el bloqueo por parte de los hutíes de las principales carreteras que la conectan con el resto del país.

Ese asedio ha restringido gravemente la entrada de alimentos, medicinas, combustible y ayuda humanitaria, además de obligar a la población a recurrir durante años a rutas de montaña peligrosas y mal mantenidas.

En las últimas semanas la ciudad y su periferia han sufrido bombardeos, ataques con mortero, disparos de francotiradores y ofensivas recurrentes que han golpeado barrios residenciales y agravado la crisis humanitaria.

Por otro lado, el Ejército yemení, compuesto por fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido y apoyado por Arabia Saudí, afirmó en un comunicado haber lanzado este sábado un total de 723 incursiones y ataques contra posiciones hutíes en distintos frentes, en los han sido "neutralizados alrededor de 321 milicianos hutíes".

Las tropas del Gobierno reconocido están apoyadas por la aviación de la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015.

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