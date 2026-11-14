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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 19:45

Organización ecuatoriana Fundamedios condena atentado contra casa de periodista panameño

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Guayaquil (Ecuador), 14 nov (EFE).- La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), una de las principales organizaciones defensoras de la libertad de prensa en Ecuador, condenó este sábado el ataque con explosivos a la casa de uno de los directivos del diario panameño La Prensa y exigió una "investigación inmediata".

Por EFE
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"Desde Fundamedios condenamos enérgicamente el atentado contra el periodista panameño Rolando Rodríguez", señaló la organización en X, donde también compartió una publicación de La Prensa en la que informaba sobre el ataque.

"Exigimos una investigación inmediata, que se identifique a los responsables y que este grave ataque contra la libertad de prensa no quede en la impunidad", añadió la fundación.

Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, estaba investigando un presunto caso de corrupción relacionado con hechos que implican, entre otros, al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondos públicos en 2021, y al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, implicado en un supuesto caso de enriquecimiento injustificado bajo su administración.

El ataque se produjo hacia las 2.30 (7.30 GMT) de este sábado cuando un individuo arrojó un objeto contra la residencia del periodista, lo que provocó una explosión, según informó el periódico, uno de los principales de Panamá.

La explosión afectó a dos vehículos, que se incendiaron, mientras que la esposa del periodista panameño, que estaba en la vivienda, salió ilesa.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó el ataque y aseguró que la Policía y la Fiscalía ya estaban investigando lo ocurrido.

Mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró que se trataba de "un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia".

El diario La Prensa de Panamá, fundado en agosto de 1980, es conocido por sus investigaciones periodísticas, premiadas con galardones internacionales. El rotativo es uno de los principales periódicos del país y ha sufrido denuncias de políticos, así como agresiones, cierres y el exilio de algunos de sus periodistas durante la dictadura militar.

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