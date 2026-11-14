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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 13:25

Özgür Özel, elegido oficialmente líder del opositor partido Yeni Parti en Turquía

Imagen sin descripción

Ankara, 14 nov (EFE).- El socialdemócrata Özgür Özel fue elegido este sábado líder del partido Yeni Parti (Nuevo Partido), la principal formación opositora de Turquía, durante su primer congreso, celebrado en Ankara, casi cuatro meses después de su fundación.

Por EFE
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Özel ya había sido elegido líder mediante una votación nacional de los afiliados y la votación de este sábado era un requisito formal de la legislación electoral del país.

El Yeni Parti, de orientación socialdemócrata, fue fundado en julio tras una polémica sentencia judicial que transfirió el control del Partido Republicano del Pueblo (CHP), con más de un siglo de historia, de Özel al anterior líder del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu.

La oposición turca acusa al gobernante partido AKP, del presidente Recep Tayyip Erdogan, de atacar a sus críticos con medidas impulsadas por la Judicatura.

En un largo discurso en el congreso de hoy, Özel criticó lo que describió como presiones del AKP y se comprometió a reinstaurar la democracia en Turquía.

Según el líder del Yeni Parti, el poder del AKP sirve únicamente a los intereses de un puñado de personas.

"Llegaremos al poder y devolveremos la sonrisa a todo el mundo", aseguró Özel, cuyo partido es la segunda fuerza del Parlamento, con 90 de los 600 escaños de la Cámara.

Entre los líderes que enviaron mensajes al congreso estaba también el actual presidente de la Internacional Socialista y presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien expresó su confianza en que el partido tendrá éxito bajo el liderazgo de Özel.

"Esperamos continuar nuestra cooperación dentro de la gran familia de la Internacional Socialista, fortalecer cada día más el movimiento progresista y avanzar en nuestro compromiso compartido con la democracia, la libertad y la justicia social", dijo Sánchez en su mensaje grabado.

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