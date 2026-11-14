París reúne en una sola marcha el malestar social de colectivos muy diversos

"La pobreza crece, los salarios no aumentan y cada vez tenemos más problemas para llegar a fin de mes". La frase de Adrian, un profesor que ha acudido con su mujer y sus hijos, resume el sentimiento de muchos de los manifestantes que se han concentrado en la plaza de la República, punto de partida de la marcha.

La plaza está menos concurrida que en anteriores convocatorias y el ambiente es tranquilo.

Numerosos jóvenes se han encaramado a la estatua de la República con banderas francesas, mientras la 'Orquesta del Nuevo Mundo', compuesta por músicos profesionales y aficionados y que se ha hecho famosa por su presencia en todas las manifestaciones en París, interpreta la música de 'La guerra de las galaxias'.

"Estoy aquí para decir basta", insiste Adrian, de madre española. Además de la carestía de la vida, denuncia la violencia policial desde su experiencia como docente. "Tengo alumnos que han tenido heridas terribles (en las manifestaciones) y han pasado 48 horas en una comisaría. Hay una represión que no es aceptable", dice.

La inquietud por el futuro del país aparece también en las conversaciones con manifestantes de más edad. Sylvie, jubilada y descendiente de españoles, ha acudido para protestar contra un "Gobierno autista que no comunica con la gente, que no reacciona cuando la gente le pide algo y eso da rabia", señala.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero su preocupación va más allá de las reivindicaciones de esta jornada. Sylvie teme que la extrema derecha llegue al poder en Francia. ¿Qué haría en ese caso? "Pues irme... a España, siempre que en España no gane Vox", responde.

Marie, estudiante de la Sorbona, sostiene una gran bandera francesa y lleva varias semanas acudiendo a las manifestaciones para reclamar mejores condiciones en los centros educativos.

"Cuanto más avanza la situación, más vemos que caemos en un Estado que oprime, que hiere, un Estado violento", asegura.

La joven observa con preocupación cómo parte de su entorno familiar se acerca a la ultraderecha. "Mis padres antes votaban a la izquierda y hoy mi madre vota a la extrema derecha", dice enfadada.

Gregory, un educador de unos treinta años, ha acudido con un grupo de amigos para protestar contra la violencia policial.

"Me provoca rechazo que esto ocurra en el país de los derechos humanos. No lo aceptaré jamás", afirma. "No podemos dejar al mundo en este estado, lleve el tiempo que lleve", añade.

Entre las reivindicaciones presentes figura también la protección de los menores frente a los abusos.

"Los niños no están protegidos, en concreto contra la pedocriminalidad. No están protegidos en las actividades extraescolares y tampoco en las familias. No tienen a quién dirigirse, hay mucho miedo, sobre todo en los casos de incesto", denuncia Joaquin, que reclama mecanismos más eficaces de protección.

Los 'chalecos amarillos', que mantienen sus movilizaciones desde 2018, han acudido para protestar contra la carestía de la vida. Didier, de unos cincuenta años, lleva la característico prenda fluorescente.

"Estamos aquí desde 2018, siempre hemos estado aquí, por la justicia fiscal y social. Hoy apoyamos a los estudiantes e iremos hasta el final con ellos", afirma.

La presencia policial es notable, con los accesos a la plaza cerrados salvo por la calle por la que sale la manifestación y un despliegue de agentes y medios que contrasta con la afluencia de público. Sin embargo, los controles son menos importantes que en anteriores convocatorias y no se percibe tensión.

A las 13.30, el cortejo comienza a avanzar hacia la plaza de la Bastilla y Nación, donde termina la ruta autorizada por las autoridades.