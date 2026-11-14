Perú se declara como "Tierra del papa León XIV" y a Chiclayo como "Pueblo Fiel"

Un decreto, publicado en la gaceta de normas legales del diario oficial El Peruano, indica que esta declaración busca dar realce a la tierra de un ciudadano ilustre del mundo como el pontífice, que optó y escogió libremente la nacionalidad peruana para desarrollar su ministerio sacerdotal en Perú, centrándolo en la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque.

El documento declara a Perú como "'Tierra del papa León XIV', en homenaje y testimonio solemne de gratitud de la Nación por los más de cuarenta años de vinculación pastoral, cívica y comunitaria de Su Santidad León XIV con el pueblo peruano, país cuya nacionalidad abrazó en el año 2015 y al cual ha consagrado su ministerio sacerdotal, episcopal y apostólico especialmente a las poblaciones vulnerables".

Asimismo, reconoce a Chiclayo, la diócesis que dirigió durante ocho años (2015-2023) con la distinción y título honorífico de "Pueblo Fiel", en conmemoración de haber sido el hogar, sede episcopal y comunidad de vida del papa, y ratificando la denominación que el Santo Padre le confirió ante la Iglesia universal.

Esta declaración no enerva, modifica ni restringe el histórico dictado de "Heroica Ciudad de Chiclayo" otorgado por un decreto supremo de 1835, sino que se integra formalmente bajo la fórmula protocolar de "Heroica Ciudad y Pueblo Fiel de Chiclayo", precisó la norma.

El Santo Padre, inmerso en su primera gira por América Latina, llegó el viernes a Chiclayo para reencontrarse con la ciudad que marcó su labor pastoral, y de la que salió en 2023 rumbo al Vaticano por el llamado del papa Francisco para dirigir el Dicasterio de los Obispos, sin saber que dos años más tarde se convertiría en líder de la Iglesia católica.

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Este sábado, en su segundo y último día en Chiclayo, ciudad ubicada en la costa norte de Perú, a unos 700 kilómetros de la capital Lima, encabezó el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, en la que se impone una corona a esta imagen religiosa para reconocerla como reina.

Así, el pontífice volvió al altar que presidió tantas veces entre 2015 y 2023, incluso durante la pandemia de la Covid-19.

Esta es fue primera actividad del día para el papa León XIV, que después se desplazará hasta la provincia andina y rural de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, para visitar una de las zonas más recónditas de su antigua diócesis.