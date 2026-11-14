Piden a Macron que ayude a que la Casa de América Latina de París continúe en su sede

En una carta dirigida a Macron y que los impulsores de la iniciativa compartieron con EFE, reclaman que el futuro comprador de los dos palacetes del siglo XVIII que la MAL ocupa en el céntrico bulevar Saint-Germain mantenga en ellos a la institución, creada en 1946 por iniciativa del general Charles de Gaulle.

"No se trata de cuestionar la independencia del Banco de Francia, sino de conseguir que la cesión vaya acompañada de una cláusula que garantice el mantenimiento de la sede la Casa de América Latina en el número 217 del bulevar Saint-Germain", señalan en la misiva.

La venta del hôtel de Varengeville y del hôtel Amelot de Gournay, propiedad del Banco de Francia, genera preocupación entre las asociaciones firmantes sobre el futuro de la MAL, que los ocupa desde el 18 de octubre de 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, como reconocimiento a los países de América Latina y el Caribe que habían apoyado a la Francia Libre de De Gaulle.

Según la carta, las asociaciones promovieron cerca de 250 actividades en 2025 en la sede de la MAL, que acoge también celebraciones nacionales, homenajes y jornadas de memoria organizadas en colaboración con embajadas y organismos franceses, además de actividades vinculadas a las Semanas de América Latina y el Caribe.

Una petición para mantener la sede, impulsada por el presidente de la MAL, Jean-Marc Laforêt, había superado este sábado las 29.000 firmas en la plataforma Change.org.

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La petición de las asociaciones, que va en la misma línea de otra carta anterior enviada a Macron por 47 senadores franceses, a la que también tuvo acceso EFE, coincide con una controversia sobre la gestión financiera de la MAL.

Una investigación del diario Le Figaro sostiene que la institución recibió durante décadas un importante apoyo financiero indirecto del Banco de Francia mediante alquileres inferiores a los precios de mercado y sucesivas condonaciones de deuda.

Según el periódico, la MAL ocupaba en 2025 una superficie de 3.772 metros cuadrados por un alquiler anual de unos 1,6 millones de euros, equivalente a 428 euros por metro cuadrado, frente a unos precios de mercado de entre 800 y 1.000 euros en la zona.

La diferencia representaría una ventaja económica de aproximadamente 1,5 millones de euros anuales, casi la mitad de los 3,1 millones de euros de recursos propios declarados por la asociación en 2025.

Le Figaro cuestiona además la transparencia de su gobernanza, las cifras de su actividad cultural y los datos de asistencia difundidos por sus responsables.

Conclusiones calificadas de "tremendas" por fuentes próximas a la dirección de la institución, que las rechazaron y se quejaron hoy a EFE del "bombardeo" de acusaciones que dicen sufrir "desde hace tiempo" en ese sentido.

Sobre la mesa hay actualmente unas quince ofertas de compra, entre ellas las de los multimillonarios franceses Xavier Niel (grupo Iliad), Rodolphe Saadé (Grupo CMA CGM) y Stéphane Courbit (grupo Banijay).