"Por más que ahorre no consigo vivir sola": los portugueses se manifiestan por la vivienda

"Estoy aquí para reivindicar un derecho que es de todos, que es el derecho a la vivienda. Soy joven, no tengo perspectivas de lograr vivir sola en la situación en la que nos encontramos hoy en día y hoy la mayoría de las personas solo consiguen tener casa propia, o alquilar, si se juntan con alguien. Yo quiero vivir sola y no tengo perspectivas", aseguró.

Tomé se encontraba en la Alameda Dom Afonso Henriques, el punto de encuentro para la protesta en Lisboa, que se sumó esta jornada a muchas otras manifestaciones en el país, en ciudades como Oporto, Coimbra y Faro, convocadas por el movimiento 'Casa para vivir' bajo el lema "No nos van a robar el derecho a habitar".

La manifestante aseguró que esta situación preocupa también a otros compañeros suyos de facultad, y siente que el Gobierno del conservador Luís Montenegro está volviendo más precario el nivel de vida del país con sus propuestas.

"Me gustaría mucho quedarme aquí. Solo emigraría en última instancia. Quiero quedarme aquí y quiero que las cosas mejoren, pero las cosas están muy complicadas", lamentó.

También en Lisboa se manifestaba Beatriz Nogueira, de 31 años, quien aseguró a EFE que la situación habitacional en el país es "insostenible", lo que la ha llevado a participar además en las acampadas por la vivienda que se han celebrado en las últimas semanas en la céntrica plaza de D. Pedro IV (popularmente conocida como Rossio) y que la Policía ha desalojado en varias ocasiones.

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Señaló que la crisis de vivienda es un problema que se arrastra desde hace años, pero matizó que el actual Gobierno está empeorando la situación, ya que, en su opinión, está "respondiendo a intereses propios y no colectivos".

"No sé si hay un partido que nos responda exactamente a todas nuestras necesidades, pero sé con certeza que los tres partidos con mayor poder en el Parlamento no dan respuesta", criticó en referencia al oficialista Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), al ultraderechista Chega (líder de la oposición) y al Partido Socialista (tercera fuerza).

Entre sus peticiones está que no avance con la propuesta del Gobierno de reformar la ley de alquileres, con la que se podrían facilitar los desahucios, que se ponga un techo a los precios de las casas y se habilite más vivienda pública.

En la protesta en Lisboa, marcaron su presencia algunas formaciones políticas, como el Partido Comunista y el ecologista Livre.

Abundaban carteles y pancartas en los que se leían mensajes como 'Casas para todos', 'Bajar los alquileres, prolongar los contratos' y 'Ni los tres cerditos consiguen vivir en este mercado inmobiliario'.

Una mujer, que se identificó ante EFE como Celeste 2.0, en referencia a Celeste Caeiro -la mujer que con sus claveles dio nombre a la revolución de 1974 que devolvió la democracia a Portugal-, repartía claveles entre los presentes, incluidos los policías, en un gesto que interpreta como "un símbolo de justicia", ya que -denunció- "no hay nada más injusto que no tener un lugar para vivir".

Los movimientos sociales exigen retirar la reforma del arrendamiento de Montenegro, que superó su primera votación parlamentaria el 30 de septiembre gracias a la abstención de Chega y que contempla flexibilizar condiciones del alquiler y acelerar los desahucios por impago, medidas que los colectivos consideran favorables a los propietarios y perjudiciales para los inquilinos.

Asimismo, piden medidas como una mayor oferta de vivienda pública, acabar con la pobreza energética y regular mejor los contratos de alquiler, entre otros temas.