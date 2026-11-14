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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 16:40

Pueblos indígenas de Guatemala honran los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias

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Ciudad de Guatemala, 14 nov (EFE).- Representantes de los pueblos indígenas, diplomáticos y familiares rindieron honores espirituales este sábado ante las cenizas del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974), en el sitio arqueológico maya Kaminaljuyú, ubicado a seis kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

Por EFE
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La ceremonia en el parque arqueológico se llevó a cabo tras el regreso a Guatemala de los restos mortales del escritor el pasado jueves, repatriados desde París (Francia) después de 52 años de haber permanecido sepultados en el cementerio Père Lachaise.

El ritual ancestral fue presidido por los ajq’ijab’ (guías espirituales mayas), entre quienes participó la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum.

La ofrenda, que incluyó aromas de copal e incienso, representó una invocación a los cuatro puntos cardinales en busca de unidad. Velas de colores, flores y semillas sobre un altar trazado en la tierra para consumirlas en el "fuego sagrado".

Las cenizas del autor ingresaron al recinto dentro de una urna en forma de grano de maíz, recibida por el ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, Luis Méndez Salinas, y el hijo del homenajeado, Miguel Ángel Asturias Amado.

"Mi padre ha llegado a Guatemala para que sirva de unión de los cuatro pueblos (maya, garífuna, xinka y ladino) de Guatemala. Esta es una demostración de que podemos unirnos y que podemos estar juntos", declaró Asturias Amado durante el tributo, al tiempo que agradeció el acompañamiento de las comunidades indígenas y de las autoridades en este proceso.

Por su parte, Menchú enmarcó la repatriación dentro de la permanencia de la memoria colectiva y destacó la imposibilidad de romper los lazos entre el autor y la tierra centroamericana.

"Quien se quería atrever a desterrar un linaje de la tierra que lo vio nacer está muy equivocado, porque un linaje no se puede desterrar. Nosotros no le decimos perdón, sino le decimos que guíe los caminos de las futuras generaciones", afirmó la líder indígena.

Los homenajes espirituales, en el marco del día sagrado '10 Ajmak' del calendario maya, forman parte de los actos previos a la inhumación de sus cenizas este domingo en el centro cultural que lleva su nombre, en la capital guatemalteca.

Asturias, nacido en la capital guatemalteca en 1899 y fallecido en Madrid en 1974, obtuvo el Premio Lenin de la Paz en 1966 y el Premio Nobel de Literatura en 1967, por una producción centrada en la cosmovisión indígena y la denuncia política.

Considerado uno de los precursores del realismo mágico en la literatura universal, el autor legó obras fundamentales como 'El señor Presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949). Sus cenizas permanecieron guardadas durante más de medio siglo en la capital francesa antes de su regreso al país centroamericano.

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