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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 14:00

Repudio en Panamá por ataque a vivienda de periodista del diario La Prensa

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Ciudad de Panamá, 14 nov (EFE).- El ataque a la vivienda de un periodista del diario La Prensa de Panamá, que investigaba unos "hechos" que involucraban a exfuncionarios y empresarios, ha provocado este sábado un rechazo generalizado desde el Gobierno, actores políticos y económicos como del gremio periodístico al considerarlo un atentado contra la libertad de prensa.

Por EFE
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La primera condena fue de parte del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, al expresar, además, su solidaridad con la situación: "Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia".

La Fiscalía panameña, que ya investiga los hechos, también rechazó "categóricamente cualquier acto que atente contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, principios fundamentales de toda sociedad democrática".

"Este atentado no solo pone en riesgo la vida de un periodista y su familia y el trabajo de investigación de un medio. También busca intimidar a quienes investigan, denuncian y exigen rendición de cuentas", señaló el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).

A ello se han sumado diferentes políticos, diputados y actores sociales así como periodistas independientes y el gremio de la prensa panameña e internacional.

"Condenamos enérgicamente el brutal atentado contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa de Panamá. Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia", sostuvo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Por su parte, el Forum de Periodistas de Panamá, el Consejo Nacional Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriqui (provincia frontera con Costa Rica) mostraron su repudio contra el ataque a la vivienda del periodista, un día después de celebrar el Día del Periodista en Panamá.

"Panamá no es un país acostumbrado a que se ataque con explosivos la casa de un periodista. Nunca habíamos visto un hecho de esta magnitud. Nuestro país ha sido referencia regional y refugio para periodistas perseguidos y amenazados", apuntó el comunicado.

Sobre las 2:30 hora local (7.30 GMT), la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, en Ciudad de Panamá, sufrió un "atentado", como lo calificó el rotativo, después de un "individuo" arrojara un objeto contra la residencia causando una explosión, según una nota del periódico.

La casa del periodista ha sido destruida "parcialmente" con el garaje y dos vehículos incendiados, según comentó Rodríguez a EFE. El periodista panameño no estaba presente en la vivienda, pero su esposa sí que logró salir ilesa.

Rodríguez estaba investigando unos "hechos" que implican al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondo públicos en 2021; el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, investigado por enriquecimiento injustificado bajo su administración, al exdirector de Asesoría Legal de Etesa (empresa de electricidad), Ewaldo Pittí, y al abogado Lictor Reyna, quienes ya habían sido contactados esta semana por el periodista para solicitar su reacción, según la nota de La Prensa.

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