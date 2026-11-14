Rusia dice que no pone condiciones al equipo negociador europeo

"No podemos ni queremos imponer condiciones respecto a su equipo negociador", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias locales.

Agregó que tan solo "plantear esa cuestión de esa manera es absolutamente incorrecto".

Asimismo, señaló que "sería mejor para Rusia interactuar con los europeos y comprender hasta qué punto su postura podría contribuir al proceso de paz".

Respecto a la posibilidad de un diálogo entre Bruselas y Moscú sobre la adhesión de la UE a las negociaciones, Peskov señaló la víspera que "por ahora no ha habido ninguna conversación concreta al respecto".

A la vez, en cuanto a la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones de paz tras la celebrada el pasado martes y miércoles, apuntó que el Kremlin parte de que "tendrá lugar bastante pronto".

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"Justamente sobre esto hablamos con los negociadores estadounidenses, y por ello confiamos en que realmente continuará en un futuro próximo", recalcó.