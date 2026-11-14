San Cristóbal y Nieves eliminará gradualmente el Programa de Ciudadanía por Inversión

Así lo aseguró en un mensaje comunicativo en la noche del viernes el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, en el que garantizó, que a pesar de la eliminación del CBI, continuará con el desarrollo económico continuo de ambos territorios caribeños.

"Tenemos un plan, tenemos socios y tenemos la voluntad de llevarlo a cabo", indicó Drew en su transmisión.

"Al dejar atrás el CBI, avanzaremos hacia un Estado insular sostenible, que contará con energía limpia, más empleos, una economía más sólida y diversa, y un futuro que no dependa de la ciudadanía por inversión", afirmó.

En esta misma línea, indicó que su gobierno mantiene el control y que la "economía está en buenas manos; los mejores días de nuestra Federación de dos islas aún están por llegar".

El anuncio de Drew se produce tras declaraciones similares por parte de Antigua y Barbuda, y de Dominica, a raíz de la decisión de la Unión Europea (UE) de que los países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, en inglés), que cuentan con el CBI, deban ponerles fin antes del 1 de junio de 2028.

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La UE había fijado el 1 de junio de 2028 como fecha límite para que los países de la OECS pusieran fin al programa, bajo la advertencia de que, de lo contrario, podrían perder el visado Schengen.

Drew señaló además que, si una nación pequeña como San Cristóbal y Nieves, con una población estimada en 47.000 habitantes, es incluida indebidamente en una "lista gris" o "lista negra", los grandes bancos internacionales optan por retirarse.

"Quedaríamos aislados del sistema financiero internacional. Los bancos corresponsales dejarían de operar con nosotros y nuestra economía de servicios colapsaría", advirtió Drew, añadiendo que sectores como el turismo, la banca y la educación internacional dependen, en su totalidad, de la libre circulación de capitales.

"Ningún líder responsable se arriesgaría con algo así. Yo no voy a correr ese riesgo. Ustedes son demasiado importantes. Por tanto, la única decisión prudente es la siguiente: San Cristóbal y Nieves pondrá fin al CBI de manera responsable, siguiendo un cronograma que actualmente se está negociando con la UE", apuntó.

En julio pasado, los jefes de Gobierno de la OECS acordaron realizar una "misión de alto nivel" ante la Unión Europea (UE), tras la posibilidad de que ponga fin al CBI en la región.

En una declaración de tres páginas, los líderes de estos territorios caribeños anunciaron que emprenderán la misión "en la primera oportunidad apropiada" para entablar conversaciones directamente con algunos líderes de la UE, entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los gobernantes subrayaron que los programas CBI se han convertido en "un pilar importante" de la resiliencia económica y del financiamiento del desarrollo para los pequeños Estados insulares.