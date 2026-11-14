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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 17:00

Sánchez, confiado en ganar mientras el líder de la oposición se reivindica como gestor

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Madrid, 14 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, mantiene su confianza en la victoria y este sábado instó a respetar los resultados del 29 de noviembre (29N) a su principal contrincante, el conservador Alberto Núñez Feijóo, quien se reivindicó como gestor desde su tierra, Galicia.

Por EFE
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El líder del Partido Popular (PP) eligió para el primer sábado de la campaña esa comunidad del noroeste del país que gobernó durante trece años, mientras que Sánchez voló a Palma de Mallorca para protagonizar un mitin con la presidenta del Congreso y cabeza de lista por Islas Baleares, Francina Armengol.

Tirando de ironía, Sánchez confió en que Feijóo, aunque suspenda inglés, química y economía, "al menos apruebe en Educación para la ciudadanía" y acepte los resultados del 29N, unas elecciones que está seguro que ganará y que le permitirán seguir gobernando.

Si sus cifras fetiche son el 75 y el 176 -lograr una participación del 75 % para conseguir una mayoría absoluta progresista en el Congreso-, hoy Feijóo puso sobre la mesa las suyas: 15 y 600 -los días que quedan para que se abran las urnas y los kilómetros desde la residencia oficial del Gobierno de Galicia y el Palacio de la Moncloa.

"Ayudadme a culminar este viaje y no os fallaré", pidió a los suyos en el mismo lugar en el que en 2022 oficializó su candidatura para liderar su partido.

Feijóo, que tras avanzar que eliminaría el Ministerio de Vivienda ha anunciado que si gobierna lo integrará en una vicepresidencia, prometió acabar con la corrupción y empezar su primer Consejo de Ministros con una auditoría para saber "todo lo que han tocado y saqueado".

Es el principal mensaje que este sábado le ha unió al líder del ultraderechista Vox y candidato a la Presidencia, Santiago Abascal, quien aunque consideró que el PSOE se echó "la soga al cuello" con el adelanto electoral, insistió en un mensaje de cautela porque cree que "no hay enemigo peor que dar por hecho que Sánchez no tiene opciones".

El voto agrario y contra la inmigración es clave para Vox, especialmente en las circunscripciones del sureste del país, donde las encuestas apuntan a que la formación de Abascal podría superar al PSOE el 29 de noviembre.

La cabeza de lista de la coalición izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, viajó a Andalucía, comunidad complicada para su grupo ante la división de la izquierda, y unió al programa de vivienda la promesa de conseguir una sanidad pública verdaderamente universal, ampliando las coberturas al dentista, los audífonos y la salud visual.

Por su parte, la candidata del también izquierdista Podemos, Irene Montero, voló a Las Palmas de Gran Canaria y, mientras se sucede la llegada de cayucos a las islas, aseguró que el "problema" no está en las personas que llegan, sino en cómo son tratadas y en la falta de políticas públicas.

El apartado negro de la jornada lo encabezó el ataque al candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa Jon Echeverría, quien tuvo que suspender un acto electoral en el municipio de Hernani después de que un grupo de jóvenes le lanzaran petardos, huevos y piedras, según denunció su partido.

El debate televisado de los principales candidatos a la Presidencia se celebrará el jueves 26, una semana después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. La Junta Electoral Central (JEC) debe decidir si al intercambio se suma Podemos, según informaron a EFE fuentes de los equipos negociadores.

Ante las discrepancias entre los dos principales partidos sobre la cadena que debía organizar los debates, finalmente se ha optado por la Academia de la Televisión, que, como ha hecho en otras campañas, ofrecerá una señal institucional que podrán emitir las televisiones interesadas.

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