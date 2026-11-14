ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 15:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 15:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 15:05

Se cancela el acto de campaña de Sánchez con Lula por una afonía del líder brasileño

Imagen sin descripción

Madrid, 14 nov (EFE).- El Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez ha decidido este sábado cancelar el acto de campaña electoral previsto para el lunes en Madrid que iba a consistir en un diálogo entre el presidente del Gobierno español y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por una afonía de este.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Sin embargo se mantiene el encuentro previsto entre ambos en la Moncloa, sede del ejecutivo español.

Fuentes de la ejecutiva socialista informaron a EFE de que no será posible realizar el acto electoral, una conversación pública entre Sánchez y Lula en una sede del sindicato socialista UGT.

Fuentes de Moncloa, por su parte, indicaron que sigue en la agenda del lunes la visita institucional del recientemente reelegido presidente brasileño al jefe del Gobierno español y candidato socialista a la reelección.

Lula iba a apoyar a Sánchez en la campaña para las elecciones generales que se celebrarán en España el próximo 29 de noviembre.

Según se informó este jueves, Lula parará en España el próximo lunes, 16 de noviembre, de regreso de su viaje de Estado a Filipinas, adonde ha viajado tras participar en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía).

En su encuentro con Sánchez, está previsto que ambos mandatarios aborden las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales, como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

Lula viajará a España después de que finalmente no estuviera presente en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid la pasada semana.

Esta será la primera visita del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar