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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 13:05

Suben a dos los fallecidos en medio de fuerte lluvia en ciudad ecuatoriana de Guayaquil

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Guayaquil (Ecuador), 14 nov (EFE).- Son dos las personas fallecidas durante la fuerte lluvia derivada del fenómeno El Niño que cayó el viernes en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, según informó este sábado el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

Por EFE
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"Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de dos personas en los sectores de Letamendi y Pascuales, en medio de las emergencias provocadas por las intensas lluvias e inundaciones en Guayaquil", escribió en X el funcionario, que lidera el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Se trata de un taxista que sufrió un infarto dentro de su vehículo cuando circulaba por una vía de la parroquia Pascuales, en el norte de Guayaquil. De acuerdo a medios locales, el nivel del agua en la zona era alto y había empezado a ingresar a los autos.

El segundo fallecido es un adolescente de 17 años que cayó accidentalmente a una zanja de agua en el suroeste y fue arrastrado por la corriente hasta el Estero Salado. Su cuerpo fue encontrado este sábado por los bomberos.

El ministro Luque también informó que equipos de la Policía, Bomberos de Guayaquil y la empresa encargada de gestionar los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad estaban "extremando esfuerzos" para localizar a dos personas reportadas como desaparecidas en el sector de la Florida, en el norte.

Estas dos personas también cayeron accidentalmente a un canal de agua en medio de la inundación que se había formado en la zona.

La intensa lluvia del viernes que inundó medio centenar de sectores de la ciudad fue la tercera en menos de un mes que sufrió Guayaquil, capital de la provincia de Guayas.

Estas fuertes precipitaciones, donde el agua ha llegado más arriba de la cintura en algunas zonas, ha provocado también el colapso del tránsito vehicular y la interrupción del servicio de energía.

Las lluvias del viernes también causaron el desbordamiento de tres ríos en Milagro, otra ciudad de Guayas donde el Gobierno activó dos albergues temporales para familias afectadas y suspendió las clases presenciales.

Además de esos ríos, otros diez afluentes se desbordaron en otras dos provincias de la costa del país.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia y que ha dejado hasta el momento otras 12 personas fallecidas y 26.786 damnificadas a nivel nacional desde el pasado 28 de agosto, cuando el Gobierno declaró una alerta roja en el país.

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