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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 19:15

'The Night Arezou Disappeared' gana como mejor película en el Festival de Mar del Plata

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Buenos Aires, 14 nov (EFE).- La película 'The Night Arezou Disappeared', de Arian Vazirdaftari, ganó este sábado el Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje en el cierre de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, al que asistieron 75.000 espectadores, según difundió la organización.

Por EFE
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El director iraní radicado en Alemania también obtuvo el premio a la Mejor Dirección por la misma película, mientras que el Premio Especial del Jurado recayó en 'A Professora de Francês', del brasileño Ricardo Alves Jr., quien sumó además el galardón a la Mejor Interpretación Femenina para Grace Passô.

El actor británico Andrew Scott fue distinguido con el premio a la Mejor Interpretación Masculina por 'Elsinore', de Simon Stone, que también recibió el Premio del Público a la Mejor Película de la Competencia Internacional.

El premio al Mejor Guion fue para 'Truly Naked', de Muriel d’Ansembourg.

En la Competencia Latinoamericana, el premio al Mejor Largometraje fue para 'El Pez que Fuma', del venezolano Luis Fernández, mientras que 'Cebar, Frenar, Llorar', de Gerardo Tassan, obtuvo el reconocimiento a la Mejor Película Argentina.

Gustavo Postiglione fue distinguido como Mejor Director argentino por 'Chejov en Rosario'.

El palmarés de cortometrajes reconoció a 'Dernier Printemps', de Mathilde Bédouet, como Mejor Cortometraje Internacional; 'Faces', de Andrés Molano, como Mejor Cortometraje Latinoamericano, y 'Teatro in Inglish', de Marina Ilari, como Mejor Cortometraje Argentino. El premio al Mejor Trabajo en Proceso fue para 'El Tormento', de Mariano Cócolo.

Entre las menciones especiales de las competencias oficiales figuraron la actriz Marietta Subong por '2 Valid Ids', de Ma-an L. Asuncion-Dagñalan; 'Narciso', de Marcelo Martinessi; la actriz Paulina García por 'Amor es el monstruo', de Neto Villalobos Brenes, y Natalia Santiago por 'Todavía no es Mañana'.

Los premios independientes distinguieron a 'Children Untold', de Miwa Nishikawa, con el galardón de SIGNIS; a 'A Professora de Francês', con el de la crítica internacional FIPRESCI, y a 'Cebar, frenar, llorar', con el de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina (ACCA) a la Mejor Película Argentina. Esta última entidad también otorgó una mención especial a 'Fuego amigo', de Alejandro Magnone.

En la edición de este año, que comenzó el 5 de noviembre, se programaron 500 funciones, se proyectaron 235 títulos de 52 países y se celebraron competencias, homenajes, encuentros y actividades para profesionales de la industria y el público.

La película 'Caballo salvaje nueve', del realizador Martin McDonagh, abrió la programación, mientras que 'Borges y yo', de Marc Turtletaub, fue elegida para la clausura.

También se entregaron los premios Astor Piazzolla a la Trayectoria al compositor Emilio Kauderer, a la actriz Natalia Oreiro y al cineasta argentino Alejandro Agresti.

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