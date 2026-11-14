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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 12:55

Ucrania ataca un nodo petrolero y un aeródromo en Rusia

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Berlín, 14 nov (EFE).- Ucrania atacó un nodo petrolero y un aeródromo en Rusia el viernes, informó este sábado el Estado mayor de las Fuerzas Armadas en su canal de Telegram.

Por EFE
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Uno de los objetivos fue "uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso", la estación lineal de producción y despacho de Samara, en la región homónima, afirmó la institución castrense.

"Un incendio se declaró en el terreno de las instalaciones; varios tanques de petróleo están ardiendo", señaló.

Según el Ejército ucraniano, la citada planta recibe crudo procedente de Tatarstán, Siberia occidental y otras regiones rusas productoras y lo mezcla para exportarlo como petróleo Urals, la categoría de referencia en Rusia.

Además, el viernes fue golpeado el aeródromo Lipetsk-2 en la región de Lipetsk, que alberga aviones militares.

"Fue atacado un hangar para almacenar equipo especial para mantenimiento de aviones, un tanque con combustible de aviación, el puesto central de mando del aeródromo y el puesto de control", afirmó el Estado mayor ucraniano.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente a diario ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, con el objetivo de dañar sus economías y su capacidad de librar la guerra.

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