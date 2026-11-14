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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 11:30

UE condena ataque israelí a hospital en Gaza y la "ausencia de condiciones de vida dignas"

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Bruselas, 14 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este sábado el ataque por parte de Israel al hospital gazatí de Nasser que mató a siete personas, entre ellas un médico y un niño de trece años, y recriminó que un año después del alto al fuego todavía no hay "condiciones de vida aceptables y dignas" en la Franja de Gaza.

Por EFE
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"El reciente ataque aéreo contra el Hospital Nasser resulta profundamente alarmante", dijo en un comunicado la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, que reiteró la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, que incluye "la protección de la población civil y las infraestructuras civiles, así como del personal y las instalaciones médicas".

El pasado jueves las fuerzas israelíes bombardearon el hospital de Nasser, al sur de la Franja, matando a siete personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo personal sanitario y civiles. Además, los bombardeos contra el ala quirúrgica provocaron daños graves en el complejo de quirófanos, que quedó fuera de servicio.

La UE también se mostró "profundamente preocupada" por la "persistente y devastadora crisis humanitaria en Gaza" exacerbada por las últimas inundaciones y las bajas temperaturas que "están empeorando aún más las condiciones de vida de una población ya de por sí agotada, lo que agrava la inseguridad y el sufrimiento humano".

Asimismo, el bloque europeo señaló que, un año después del alto al fuego, "continúan los ataques militares y persiste la escasez de artículos esenciales —como refugios adecuados, medicamentos y equipos médicos—, provocada por las restricciones de acceso vigentes, lo que da lugar a la ausencia de condiciones de vida aceptables y dignas".

Por ello, recordó que los compromisos en el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza deben aplicarse "íntegramente" e instó a Israel a permitir el "acceso inmediato y sin obstáculos, así como la distribución sostenida de ayuda humanitaria" y reabrir todos los pasos fronterizos con Gaza.

También pidió al país ocupante que facilite la labor de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias, de acuerdo con el derecho internacional.

"Recordamos que la ayuda debe destinarse exclusivamente a fines pacíficos y no debe ser desviada por grupos armados", añadió el comunicado, que también reafirmó el compromiso europeo en la solución de dos Estados y en que "Hamás no debería desempeñar ningún papel en la futura gobernanza de Gaza".

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