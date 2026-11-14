Un herido deja un nuevo ataque cerca de una estación policial del suroeste de Colombia

La Policía de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, señaló en un escueto comunicado que "la explosión registrada esta madrugada en inmediaciones de la estación" del sector de Desepaz en Cali "habría sido ocasionada por un artefacto explosivo abandonado en el lugar".

"Un ciudadano resultó con lesiones que no revisten de gravedad", detalló la Policía, que agregó: "Nuestras capacidades investigativas están activadas para capturar a los responsables de este atentado terrorista".

Este hecho ocurre apenas 24 horas después de que fuera perpetrado otro ataque con explosivos en las cercanías de la escuela de Carabineros sin causar muertos ni heridos.

La policía explicó que el "atentado terrorista" consistió en el lanzamiento de un explosivo contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional que circulaba por la zona.

Horas antes la Policía informó que "blindaría" Cali con 1.600 uniformados para garantizar la seguridad del partido amistoso que disputarán este viernes las selecciones absolutas de fútbol masculino de Colombia y Chile en el estadio Pascual Guerrero, en el centro-sur de Cali.

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Esta ciudad está situada en una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos armados: disidencias de la antigua guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales. Todas ellas se disputan el territorio con violencia.