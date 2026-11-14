ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 11:55

Un herido deja un nuevo ataque cerca de una estación policial del suroeste de Colombia

Imagen sin descripción

Bogotá, 14 nov (EFE).- Una persona herida dejó la madrugada de este sábado un ataque con explosivos cerca de una estación policial de Cali (suroeste), ciudad colombiana donde el jueves por la noche había sido perpetrado otro "atentado terrorista" de este tipo, informaron las autoridades.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Policía de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, señaló en un escueto comunicado que "la explosión registrada esta madrugada en inmediaciones de la estación" del sector de Desepaz en Cali "habría sido ocasionada por un artefacto explosivo abandonado en el lugar".

"Un ciudadano resultó con lesiones que no revisten de gravedad", detalló la Policía, que agregó: "Nuestras capacidades investigativas están activadas para capturar a los responsables de este atentado terrorista".

Este hecho ocurre apenas 24 horas después de que fuera perpetrado otro ataque con explosivos en las cercanías de la escuela de Carabineros sin causar muertos ni heridos.

La policía explicó que el "atentado terrorista" consistió en el lanzamiento de un explosivo contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional que circulaba por la zona.

Horas antes la Policía informó que "blindaría" Cali con 1.600 uniformados para garantizar la seguridad del partido amistoso que disputarán este viernes las selecciones absolutas de fútbol masculino de Colombia y Chile en el estadio Pascual Guerrero, en el centro-sur de Cali.

Esta ciudad está situada en una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos armados: disidencias de la antigua guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales. Todas ellas se disputan el territorio con violencia.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
03
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
04
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar