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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 20:20

Un líder indígena peruano pedirá a León XIV su apoyo a los pueblos nativos en aislamiento

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Lima, 14 nov (EFE).- El líder indígena peruano Julio Cusurichi Palacios pedirá al papa León XIV, en el encuentro que sostendrá el domingo con los pueblos indígenas en la amazónica ciudad de Pucallpa, su respaldo a la defensa de los territorios y al derecho a vivir como pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), según anunció este sábado su organización.

Por EFE
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"Nos preocupa profundamente que, mientras los pueblos indígenas en aislamiento necesitan mayor protección para garantizar su supervivencia, el Estado peruano esté debilitando los mecanismos que deberían resguardar sus territorios", expresó Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Agregó que no pueden permitir que "los intereses económicos estén por encima de la vida y los derechos de estos pueblos vulnerables", en referencia a la posibilidad de que el Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, pretenda modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas y normas ambientales para permitir la reducción física de las zonas protegidas, como denuncian otros grupos indígenas en el Perú.

El Encuentro con los Pueblos Indígenas, que forma parte del itinerario oficial que León XIV cumple en su visita al Perú, tiene como organización anfitriona a la Organización Regional de AIDESEP en la región Ucayali (ORAU) y reunirá a líderes indígenas de la Amazonía en el Bulevar de Yarinacocha, de la ciudad de Pucallpa.

En esa cita, el apu (líder nativo) Cusurichi entregará al papa León XIV un presente y una carta, con la finalidad de alertar sobre las crecientes amenazas contra los PIACI de la Amazonía peruana y solicitar su respaldo para defender sus territorios y su derecho a vivir en aislamiento.

Los pueblos indígenas amazónicos, representados por Aidesep, la mayor confederación indígena de Perú, solicitarán al papa León XIV que "alce su voz en defensa de los PIACI e inste al Gobierno peruano a revertir las decisiones que ponen en riesgo sus derechos y a garantizar la protección efectiva de sus territorios", indicó la organización en un comunicado.

Aidesep ha alertado que la vida de los pueblos indígenas en aislamiento debe estar por encima de cualquier interés económico y que "proteger sus territorios es garantizar su derecho a existir, mantener su forma de vida y permanecer sin contacto", según afirmó Cusurichi.

La visita del pontífice a Pucallpa se realizará el domingo, después de viajar a la surandina ciudad de Cusco, para finaomente volver a a Lima para cerrar su viaje apostólico el lunes con una multitudinaria misa en la base aérea de Las Palmas.

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