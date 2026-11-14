Un pandillero muere en operación de la Fuerza de Supresión de bandas en Puerto Príncipe

El operativo se ejecutó en Fort Dimanche, en el distrito capitalino de Cité Soleil, donde se produjo un intercambio de disparos entre pandilleros y las tropas de la GRS.

En la acción, las tropas de la misión multinacional descubrieron un taller utilizado por las bandas para reparar armamento, donde incautaron dieciocho armas y municiones, detalló la GRS -en un comunicado-.

La Fuerza de Supresión de Pandillas anunció que los operativos continúan en dicho sector, e insistió en su "determinación" de mantener "la presión sobre las pandillas armadas" -que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe- para mejorar la seguridad y proteger la infraestructura energética.

Esta nueva operación viene precedida de otra realizada el jueves en la que intervinieron la Policía Nacional de Haití (PNH), un grupo armado bajo control del Gobierno y militares salvadoreños para recuperar el principal estadio del país, el Sylvio Cator, en Puerto Príncipe.

Al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas en Haití entre julio y septiembre de este año a causa de la violencia que sufre el país, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) divulgado el pasado miércoles.

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Un 50 % de esas muertes ocurrieron durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas armadas que controlan la mayor parte de la capital haitiana y que a su vez son responsables de un 45 % de las víctimas mortales, mientras que el 5 % restante es atribuido a grupos de autodefensa, señala el informe.

Con estas cifras, el total de personas que han perdido la vida por la violencia en el país caribeño en los primeros nueve meses del año asciende a 4.217.