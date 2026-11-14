ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 12:40

Una muerta y tres detenidos en un pueblo árabe de Israel por una granada de fragmentación

Imagen sin descripción

Jerusalén, 14 nov (EFE).- Una mujer de unos 50 años murió y otras tres personas resultaron heridas este sábado al estallar una granada de fragmentación lanzada contra un comercio en Kafr Manda, una localidad árabe del norte de Israel, según informó la Policía, que ha detenido a tres sospechosos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según un comunicado policial, los sospechosos fueron arrestados en una "operación rápida" de agentes del Distrito Norte y de la Policía de Fronteras, que localizaron escondido el vehículo con el que presuntamente cometieron el ataque.

Los tres heridos sufrieron lesiones de carácter moderado y leve, según la Policía, que no ha facilitado la identidad de la víctima mortal.

El comisionado general de la Policía, Dani Levy, y el comandante del Distrito Norte se desplazaron al lugar, donde Levy ordenó llevar a cabo "todas las acciones necesarias" para detener a todos los implicados en el ataque.

El líder de la izquierdista Lista Conjunta, Yusef Yabarín, identificó a la víctima como Lina Qasem y aseguró que 200 personas han sido asesinadas en la comunidad árabe de Israel desde el inicio del año.

"200 veces en las que el ministro delincuente sonrió ante el asesinato de seres humanos", afirmó Yabarín en un comunicado, en alusión al ministro de Seguridad Nacional en funciones, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, responsable de la Policía.

"Cientos de miles de armas ilegales circulan en nuestra sociedad, y no hay ley ni juez. Las organizaciones criminales actúan sin obstáculos, mientras el Estado se queda de brazos cruzados y abandona la vida de los ciudadanos", añadió.

El diputado calificó al Ejecutivo en funciones de Benjamín Netanyahu de "Gobierno de la sangre y el abandono" y prometió hacer "todo lo posible" para "echarlo y sustituirlo por un Gobierno que asuma su responsabilidad, luche contra la delincuencia y garantice la seguridad personal en las localidades árabes".

Kafr Manda, situada en la Baja Galilea, es una de las localidades de la minoría árabe de Israel, palestinos con ciudadanía israelí que representan en torno al 21 % de la población.

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó el martes en la sesión inaugural de la Knéset (Parlamento) la violencia en la comunidad árabe y afirmó que "debe ser erradicada con toda la fuerza".

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
03
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
04
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar