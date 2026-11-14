Víctimas del Sodalicio en Perú reclaman al papa León XIV escuchar demandas de reparación

En una conferencia realizada a menos de 500 metros de la Catedral de Chiclayo, donde dos horas antes el papa Léon XIV coronó a la Virgen Inmaculada ante miles de ciudadanos, víctimas del Sodalicio y de la organización Ending Clergy Abuse (ECA) reiteraron sus reclamos al sumo pontífice que quisieran trasladarle en una reunión directa.

En ese espacio señalaron que la supresión del Sodalicio, fundado en 1971 por el laico peruano Luis Fernando Figari, "no puede representar el punto final de un proceso que todavía tiene deudas pendientes con las víctimas", tras acumularse más de un centenar de denuncias de abusos.

Entre los denunciantes hay campesinos de Catacaos, en la región de Piura, fronteriza con Ecuador, quienes aseguran haber sido despojados de sus tierras por parte de empresas vinculadas al SVC. "Hasta ahorita no pierdo la fe y la esperanza. Esperaremos entregar nuestra carta (a León XIV) hasta el último momento que ingrese al avión", dijo Marcelino Inga.

Advirtió que el Sodalicio, a pesar de estar suprimido, "no acabó" porque ha dejado empresas vinculadas en la comunidad y "siguen haciendo lo mismo, traficar con su territorio a la vista de las autoridades del Estado que ni nos miran".

Del mismo modo, Fiorella Martínez, viuda de Guadalupe Zapata Sosa, asesinado en 2011 al defender las tierras de su comunidad, indicó que tienen la esperanza de que el papa, al conocer la realidad del Sodalicio, pueda reunirse con ellos en Chiclayo o en el Vaticano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este jueves, en su segundo día en Perú, León XIV se reunió durante más de una hora en la Nunciatura Apostólica de Lima con seis víctimas de abusos, algunas de ellas del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y también pidió a los obispos peruanos responder a los abusos "con verdad, justicia y reparación".

Matthias Katsh, víctima de abusos sexuales cuando era niño en un colegio religioso en Berlín y miembro de ECA, declaró que las palabras del papa pronunciadas en Lima son "muy importantes" pero se deben convertir en un proceso.

"La reparación no es un acto, es un proceso. Un encuentro con víctimas puede ser un buen comienzo, pero solo tiene sentido si forma parte de un camino con etapas claras; escuchar, buscar la verdad, asumir responsabilidades, reparar y prevenir para que nunca jamás vuelva a pasar", indicó.

Katsh pidió que el proceso de liquidación se lleve a cabo con determinación y escucha activa de las víctimas.

"El papa conoce este país y conoce estos casos de primera mano, en Chiclayo, más que en ningún otro lugar, tiene la autoridad para dar un ejemplo de transparencia, participación de las víctimas y con una reparación que no se pierda en el camino", señaló.

Katsh expuso que en la Iglesia se repiten los casos de abusos de poder por la falta de control y de transparencia y eso es lo que debe cambiar, pero León XIV debe estar respaldado por la Iglesia y la sociedad.

"El papa no puede hacerlo solo, eso lo sabemos, necesita al menos a los obispos y a toda la iglesia pero también hace falta el apoyo y solidaridad de la sociedad peruana con las víctimas", sostuvo.

Del mismo modo, durante la conferencia de prensa, en la que también participó la senadora de izquierda Ruth Luque, se destacó la importancia de que la Fiscalía abra una investigación para obtener responsabilidades penales de los responsables de los abusos dentro del SVC y sus empresas.