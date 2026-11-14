Zaña, pueblo de Perú maltratado por la historia, recupera su luz con la visita de León XIV

Tras una espectacular misa en las Pampas de Pimentel, una coronación a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo y un vuelo en helicóptero a la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, el papa celebró en Zaña un encuentro de oración ante multitud de fieles católicos de distintas partes de su antigua diócesis, donde fue obispo por ocho años.

Banderitas amarillas y blancas -los colores del Vaticano- adornaban las humildes casas de una planta despintadas de este pueblo, conocido en la comunidad católica por ser el lugar donde murió Santo Toribio de Mogrovejo, uno de las figuras más veneradas en Perú y también por León XIV, que lo ha citado recurrentemente a lo largo su viaje.

Zaña, que fue una importante ciudad durante la época colonial con multitud de haciendas, iglesias y conventos, cuenta con una importante comunidad afroperuana, descendientes de los esclavos que trabajaban en los cultivos de los españoles.

Precisamente, el papa se acordó de este colectivo en la ceremonia de oración a quienes les dio las gracias "por todo cuanto aportan a la vida de esta Iglesia".

"Zaña conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud. Muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones. Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes, quiero hoy expresarles mi afecto y mi cercanía", dijo León XIV.

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El atardecer acompañó a los asistentes en el encuentro en el que el papa se mostró emocionado y recordó la labor de Santo Toribio, a quien confesó que se encomendó la noche antes de convertirse en obispo.

"Cuánto había deseado que llegara este momento", dijo el papa entre aplausos al añadir que de camino a Zaña le han vuelto buenos recuerdos a su memoria de su etapa en esta diócesis y agradeció "los tantos gestos de cariño".

El papa entró a Zaña escoltado por caballos de paso peruanos y llegó hasta el Santuario de Santo Toribio, donde se encuentra una pequeña capilla construida en el lugar donde murió el santo español; allí entró a rezar antes de iniciar la celebración, que conmemora los 300 años de su canonización.

Un gran coro infantil puso color y alegría a un encuentro de oración ya de por si festivo, con presencia de grupos parroquiales de diversas comunidades de la diócesis, a algunas de las cuales el papa llegaba en mula, y cuyos miembros hoy no han dudado en venir a Zaña para devolver el cariño con el que dicen que siempre les trató Robert Prevost.

Entre los asistentes estaba Milred Camacho, una de las ahijadas del papa, que lleva el nombre de la madre de León XIV por la amistad que su padre cultivó con el actual papa en sus primeros años en Perú como misionero.

Camacho, que se refiere al papa como "mi padrino" destaca que el pontífice tuvo un discreto pero firme liderazgo con el que inició multitud de iniciativas sociales que ayudaron a estas localidades de la costa peruana, desde rescatar a mujeres víctimas de trata a fundar comedores para migrantes.

Manuel, otro de los asistentes, esperaba con emoción ver ahora a Robert Prevost como papa, después de haberle servido de monaguillo años atrás.

"Como joven, espero que nos reanime la fe porque muchas veces, hoy en día, como lo dijo el papa ayer, la tecnología nos ha dañado mucho a la juventud, por lo tanto, él quiere que los jóvenes seamos el futuro de la Iglesia católica", declaró antes del encuentro.

"Chiclayo es un lugar así, de la amistad y de fe, es un pueblo de esperanza, por eso es que nuestro Santo Padre decidió ser peruano, porque está en su casa y es nuestra familia, nosotros tenemos que estar con él, porque cuando una familiar viene lo acompaña y le da acogida", dijo Mari Luz sobre la visita del papa en el norte de Perú.