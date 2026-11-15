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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 06:10

Baréin condena el ataque iraní con drones y advierte que su seguridad es una "línea roja"

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Manama, 15 nov (EFE).- Baréin condenó este domingo un nuevo ataque con drones cometido por Irán en su territorio -el segundo en apenas 48 horas- y advirtió a Teherán de que su seguridad es una "línea roja" y su soberanía "innegociable", según informó un comunicado oficial.

Por EFE
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En la nota, difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores bareiní, el Ejecutivo se reservó además el derecho a la legítima defensa tras una jornada marcada por el lanzamiento de seis drones contra un radar de base militar de Al Riffa (sureste), que alberga tropas esadounidenses, reivindicado por la Guardia Revolucionaria iraní.

El ataque, que estuvo precedido por dos alertas de seguridad emitidas a la población por el Ministerio del Interior, fue calificado por el cuerpo militar iraní como un "impacto preciso y certero".

Frente a la visión de Teherán, Exteriores de Baréin aseguró en su comunicado que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar y destruir los aparatos no tripulados en su espacio aéreo, repitiendo la respuesta del pasado viernes, cuando las defensas del reino derribaron otros dos drones pese a que Irán afirmó haber destruido un radar estadounidense de alerta temprana.

Estos dos ataques consecutivos rompen casi cuatro meses de calma en territorio bareiní, ya que Irán no golpeaba el reino desde finales de julio, tras una intensa oleada de bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense registrada a lo largo de junio y julio.

"El Reino rechaza la transformó de su territorio en un campo de batalla para ajustar cuentas y responsabiliza plenamente a Irán de estos ataques y sus consecuencias", afirmó la nota.

El Ejecutivo del reino calificó las acciones de Irán como un "sabotaje a los esfuerzos de desescalada" y una "flagrante violación" del derecho internacional, por lo que instó a Naciones Unidas a adoptar "medidas decisivas" para obligar a Teherán a cesar sus ataques y su apoyo a grupos armados en la región.

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