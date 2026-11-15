Cabo Verde celebra elecciones presidenciales con Neves en busca de un segundo mandato

Un total de 419.448 electores están convocados a las urnas: 343.065 en el territorio nacional y 76.383 en la diáspora, que representa el 18,2 % del censo, con fuerte peso en Portugal, Francia y Estados Unidos, según datos de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE).

La CNE habilitó 1.302 mesas de votación (1.059 en el archipiélago y 243 en el exterior), que estarán abiertas entre las 08.00 y las 18.00 hora local (09.00 a 19.00 GMT) en un país considerado como uno de los bastiones democráticos más estables de África occidental.

El país elegirá a su próximo mandatario, que gobernará bajo un sistema semipresidencialista, donde el jefe del Ejecutivo es el primer ministro y el jefe del Estado comanda las Fuerzas Armadas, tiene poderes de veto y un papel moderador.

Neves, de 66 años y ex primer ministro entre 2001 y 2016, cuenta con el respaldo del gobernante Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), la formación más antigua del país.

Con una victoria en las urnas, el PAICV consolidaría su dominio institucional en el país, tras hacerse el pasado mayo con la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional al lograr 37 de los 72 escaños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Neves se enfrentará a otros cinco candidatos, cuatro de ellos independientes, pero su principal rival será Joana Rosa, de 61 años. Respaldada por el Movimiento para la Democracia (MpD) —partido que gobernó entre 1991 y 2001—, la candidata centró su campaña en exigir un equilibrio constitucional de poderes para frenar el dominio absoluto del PAICV, atraer inversión extranjera y combatir el éxodo juvenil.

Al dar por iniciada formalmente la apertura de las urnas, la presidenta de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Maria do Rosário Pereira Gonçalves, pidió por la participación de los votantes en un proceso electoral “recto y pacífico”, tras recordar que la abstención en las presidenciales suele ser elevada y superó el 50 % en los últimos comicios.

Para ser elegidos, los candidatos deben obtener más del 50 % de los votos válidamente emitidos. Si ninguno alcanza ese umbral, los dos aspirantes más votados disputarán una segunda vuelta decisiva 21 días después.

Los comicios estarán supervisados por más de 150 observadores internacionales de organizaciones como la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) o la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

La UA informó que antes de la apertura de las urnas, la misión mantuvo consultas con autoridades del Gobierno caboverdiano, la CNE, agencias de la ONU, la Autoridad Reguladora para la Comunicación Social (ARC) y representantes de la sociedad civil para intercambiar opiniones sobre el contexto político, social y legal de las elecciones.

Con escasos recursos naturales, propenso a la sequía y con poca tierra cultivable, el archipiélago de Cabo Verde se ha labrado una reputación de estabilidad política y tiene una economía basada en los servicios dependiente, en gran medida, del turismo y las remesas.