Casi 1.500 migrantes llegaron a Canarias en un solo día, tras travesías de hasta 7 días

Al operativo de rescate contribuyeron seis embarcaciones de Salvamento Marítimo y dos patrulleras de la Guardia Civil, con desembarcos fundamentalmente en la isla El Hierro - que cuenta con solo 12.000 habitantes- pero también en Gran Canaria y Tenerife.

El balance provisional, elaborado con datos recopilados por EFE de Salvamento Marítimo y de los servicios de atención a pie de muelle, comprende doce cayucos con 1.235 personas procedentes de países africanos en El Hierro, uno con 203 en Gran Canaria y otro con 50 en Tenerife.

Entre las 1.488 personas desembarcadas este sábado había 108 mujeres y 167 menores, aunque son datos provisionales.

Con nuevas operaciones aún en marcha, esa cifra supera a las 1.461 personas que fueron rescatadas el 7 de noviembre de 2020, en aquel momento con la isla de Gran Canaria como epicentro de las llegadas.

En total, el viernes llegaron ocho embarcaciones precarias con 843 personas a bordo, que sumadas a las 1.488 llegadas este sábado, eleva a 2.331 los inmigrantes arribados en dos días.

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El grupo más numeroso de los recibidos este sábado en El Hierro desembarcó por la tarde: un cayuco con 240 personas, entre ellas 12 mujeres y 36 menores, tras seis días de travesía desde Gunjur, en Gambia. Sus ocupantes procedían de Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

La primera llegada del sábado se produjo en la madrugada, cuando una embarcación de Salvamento socorrió a 148 personas de un cayuco que había partido seis días antes de Kayar, en Senegal, entre ellas 18 mujeres y 12 posibles menores.

En las dos primeras semanas de noviembre, el número de menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de las Islas Canarias pasó de 2.300 a más de 3.000 y están llegando cada vez niños más pequeños, según informaron el miércoles fuentes oficiales.

En lo que va de mes de noviembre ha habido más de 8.000 llegadas irregulares a estas islas, donde la presión migratoria repuntó fuertemente ya en octubre.

Las travesías de las embarcaciones recibidas en El Hierro duraron entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los dispositivos de asistencia.

En Gran Canaria, Salvamento Marítimo desembarcó a 203 personas, entre ellas 18 mujeres y 37 menores, rescatadas de un cayuco a unas 100 millas al sur de El Hierro. Ese cayuco había partido también de Gunjur, en Gambia.

Según informó el teléfono de emergencias español, el 112, tras la asistencia allí por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, 17 de sus ocupantes precisaron traslado al hospital.

En Tenerife, Salvamento Marítimo interceptó un cayuco a mediodía cerca de la costa y sus 50 ocupantes fueron desembarcados. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida.

El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que este domingo visitaría el puerto de La Restinga, en El Hierro, para conocer la situación actual del fenómeno migratorio en la isla.