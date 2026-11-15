ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
ABC Rural
ABC Cardinal AM de 06:00 a 06:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
26º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 07:45

Casi 1.500 migrantes llegaron a Canarias en un solo día, tras travesías de hasta 7 días

Imagen sin descripción

Santa Cruz de Tenerife (España), 14 nov (EFE).- Un total de 1.488 migrantes llegaron a las españolas islas Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña de El Hierro, solo en la jornada de ayer sábado, a bordo de 14 cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la peligrosa ruta atlántica.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Al operativo de rescate contribuyeron seis embarcaciones de Salvamento Marítimo y dos patrulleras de la Guardia Civil, con desembarcos fundamentalmente en la isla El Hierro - que cuenta con solo 12.000 habitantes- pero también en Gran Canaria y Tenerife.

El balance provisional, elaborado con datos recopilados por EFE de Salvamento Marítimo y de los servicios de atención a pie de muelle, comprende doce cayucos con 1.235 personas procedentes de países africanos en El Hierro, uno con 203 en Gran Canaria y otro con 50 en Tenerife.

Entre las 1.488 personas desembarcadas este sábado había 108 mujeres y 167 menores, aunque son datos provisionales.

Con nuevas operaciones aún en marcha, esa cifra supera a las 1.461 personas que fueron rescatadas el 7 de noviembre de 2020, en aquel momento con la isla de Gran Canaria como epicentro de las llegadas.

En total, el viernes llegaron ocho embarcaciones precarias con 843 personas a bordo, que sumadas a las 1.488 llegadas este sábado, eleva a 2.331 los inmigrantes arribados en dos días.

El grupo más numeroso de los recibidos este sábado en El Hierro desembarcó por la tarde: un cayuco con 240 personas, entre ellas 12 mujeres y 36 menores, tras seis días de travesía desde Gunjur, en Gambia. Sus ocupantes procedían de Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

La primera llegada del sábado se produjo en la madrugada, cuando una embarcación de Salvamento socorrió a 148 personas de un cayuco que había partido seis días antes de Kayar, en Senegal, entre ellas 18 mujeres y 12 posibles menores.

En las dos primeras semanas de noviembre, el número de menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de las Islas Canarias pasó de 2.300 a más de 3.000 y están llegando cada vez niños más pequeños, según informaron el miércoles fuentes oficiales.

En lo que va de mes de noviembre ha habido más de 8.000 llegadas irregulares a estas islas, donde la presión migratoria repuntó fuertemente ya en octubre.

Las travesías de las embarcaciones recibidas en El Hierro duraron entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los dispositivos de asistencia.

En Gran Canaria, Salvamento Marítimo desembarcó a 203 personas, entre ellas 18 mujeres y 37 menores, rescatadas de un cayuco a unas 100 millas al sur de El Hierro. Ese cayuco había partido también de Gunjur, en Gambia.

Según informó el teléfono de emergencias español, el 112, tras la asistencia allí por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, 17 de sus ocupantes precisaron traslado al hospital.

En Tenerife, Salvamento Marítimo interceptó un cayuco a mediodía cerca de la costa y sus 50 ocupantes fueron desembarcados. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida.

El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que este domingo visitaría el puerto de La Restinga, en El Hierro, para conocer la situación actual del fenómeno migratorio en la isla.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
02
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
03
Nacionales
Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank
Ver más
04
Libertad
Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026
Ver más
05
Noticias del Chaco
Alto Paraguay: el rastro del despilfarro de dinero público
Ver más

Te puede interesar