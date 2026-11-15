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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 08:30

Cinco organismos internacionales alertan de la escalada de ataques con drones en Sudán

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Nairobi, 13 nov (EFE).- El Quinteto internacional -integrado por la Unión Africana (UA), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Liga Árabe, la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU)- expresó su profunda preocupación ante la reciente escalada de ataques con drones en Sudán, que profundiza el sufrimiento de una población ya golpeada por la crisis humanitaria.

Por EFE
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En un comunicado divulgado este domingo, el quinteto condenó enérgicamente las acciones bélicas registradas en los estados de Jartum, Darfur, Kordofán, Nilo Azul, Gadaref, Gezira, Sennar y el Mar Rojo, que han ocasionado víctimas mortales, heridos y graves daños a infraestructuras civiles críticas, especialmente centrales eléctricas y centros sanitarios.

El texto señala que la destrucción de instalaciones energéticas ha desencadenado apagones generalizados, la paralización de servicios esenciales y un empeoramiento drástico de las condiciones humanitarias, obstaculizando al mismo tiempo las operaciones de asistencia y las vías de recuperación y paz.

“El Quinteto reitera que no existe una solución militar a la guerra en curso y pide el cese inmediato de las hostilidades y de los ataques contra los civiles y las infraestructuras civiles, incluido el fin del apoyo externo que alimenta la escalada”, indicaron.

El organismo instó a la comunidad regional e internacional a movilizar su influencia para respaldar los mecanismos de desescalada en curso con el objetivo de alcanzar una tregua humanitaria como paso previo a un alto el fuego integral.

“Los civiles, especialmente las mujeres y los niños, en todas las regiones de Sudán ya no pueden soportar las consecuencias de los enfrentamientos militares. Las armas deben callarse”, añadieron.

El compendio de organismos subrayó que “el futuro del país debe configurarse a través de un proceso político inclusivo, dirigido y protagonizado por los propios sudaneses”.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones, convirtiendo al país en el escenario de una de las peores catástrofes humanitarias del planeta.

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