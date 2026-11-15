Crecen en Irán los llamados a desarrollar el arma nuclear tras casi nueve meses de guerra

El debate, que ya se oía en los sermones del viernes y en el Parlamento, llegó el jueves a la Asamblea de Expertos del Liderazgo -el órgano encargado de elegir al líder supremo-, que puso en duda que las instituciones internacionales puedan proteger el programa nuclear iraní después de los ataques de Israel y Estados Unidos en la guerras de junio de 2025 y la actual.

“Estudiar la salida del TNP, revisar la doctrina de defensa del país y dotarse de la disuasión necesaria se han convertido en una necesidad ineludible”, afirmó la Asamblea, integrada por 88 clérigos que en marzo eligieron como líder supremo a Mojtaba Jameneí tras la muerte de su padre y antecesor, Alí Jameneí, el 28 de febrero, primer día del conflicto iniciado por Israel y EE.UU.

La salida del TNP, al que Irán se incorporó en 1970, nueve años antes de la Revolución Islámica, abriría un debate sobre el futuro de las inspecciones internacionales y, para quienes defienden dotar al país de armas atómicas, sería un primer paso en esa dirección.

Hasta ahora, la República Islámica ha defendido el carácter civil de su programa atómico y ha invocado la fatua (dictamen religioso) que Alí Jameneí emitió en 2003 y que declaró “haram” (prohibido) el desarrollo de armas atómicas y biológicas.

Desde el cambio de liderazgo, especialmente en las ultimas semanas, sectores conservadores han pedido revisar ese dictamen, incluidos varios imanes de la oración del viernes, representantes del líder supremo en sus respectivas ciudades, se han sumado a los llamamientos.

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“¿Por qué no deberíamos revisar nuestra doctrina nuclear?”, preguntó a finales de octubre el imán interino de Teherán, Mohamad Yavad Hay Alí Akbarí, que presentó esa revisión como una demanda popular para reforzar la disuasión.

El portavoz de Exteriores, Ismail Bagaei, justificó estos llamamientos, al indicar que desde las negociaciones que desembocaron en el acuerdo nuclear de 2015 la otra parte “no ha dejado de buscar pretextos”, recordando la salida de Washington del pacto en 2018, la reimposición de las sanciones contra Teherán, y sus bombardeos contra plantas nucleares iraníes.

En el Parlamento iraní se han presentado unas diez propuestas para que el país abandone el TNP, una discusión que ya en septiembre llevó a 130 diputados a pedir en una declaración que se reconsiderara la pertenencia al tratado.

El diputado y miembro de la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional Ebrahim Rezaei es uno de los que considera que la República Islámica debe de abandonar el TNP y elevar el nivel de enriquecimiento de uranio del 60 % al 90 % necesario para el uso militar.

Irán cuenta con más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % que se encuentran en paradero desconocido desde la guerra de los 12 días, tras la cualTeherán no ha permitido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inspeccionar sus plantas atacadas.

Con la decisión pendiente sobre la doctrina nuclear, por ahora Irán ha apostado por ampliar el alcance de sus misiles para extender la guerra más allá de Oriente Medio, después de que el líder supremo ordenara a finales de octubre a las Fuerzas Armadas responder a las amenazas “sin limitaciones geográficas”.

En este sentido, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, llegó a amenazar este jueves con atacar bases estadounidenses en Europa si se utilizaban para agredir a la República Islámica.

“NO HAY DISTANCIA SEGURA. NO HAY REFUGIO SEGURO. NO HAY INMUNIDAD”, advirtió en X.

Estas amenazas se han producido después de que la Guardia Revolucionaria anunciara a principios de noviembre que había levantado el límite de 2.000 kilómetros que había impuesto para sus misiles balísticos, un alcance que se atribuye a modelos como el Shahab-3, el Jorramshahr y el Jorramshahr-4.

La agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar, planteó el sábado en un artículo que los misiles iraníes podrían alcanzar los 4.000 kilómetros e impactar en Europa si se utilizan ojivas más ligeras, e incluso consideró “técnicamente posible” que lleguen a territorio estadounidense mediante modificaciones de sus lanzadores de satélites.

Durante la guerra, que está por cumplir nueve meses, Irán ha atacado con misiles y drones territorio israelí y objetivos estadounidenses en países árabes de Oriente Medio, como Arabia Saudí, Kuwait y Baréin, entre otros.