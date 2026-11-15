El Ejército de Sudán recupera el control de zona fronteriza con Chad de manos de las FAR

El miembro de la Cámara de Comando Militar en Kordofán explicó que el Ejército de Sudán ha logrado hoy "un nuevo avance en esas zonas, de las que expulsó a la milicia de las FAR "que sufrió bajas humanas y grandes pérdidas de munición", y cuyos miembros han sido perseguidos hasta zonas fronterizas con Chad.

Las FAR se habían hecho con el control de Karnoi, ciudad fronteriza con Chad, en marzo pasado, una de las últimas poblaciones junto con Um Baro y Al Tina que el Ejército mantenía bajo su control en la región de Darfur.

Por otra parte, la misma fuente señaló que el Ejército y sus aliados adentraron en Kordofán Occidental, adyacente a la región de Darfur y se desplegaron en nuevas zonas en cuatro municipios del estado.

Precisó que las tropas regulares avanzaron en "nuevas zonas en la localidad de Abuzebed y Gobeish tras haber dominado áreas en las localidades de Al Joi y Al Nohud, la segunda ciudad más grande de Kordofán Occidental y quedó cerca de controlarla del todo".

Según el portavoz de las Fuerzas de Trabajo Especial del Ejército, Mohamed Didan, el Ejército alcanzó ayer poblaciones como Jomas Al Donqui y Jomas Halab y dominó Marked y Om Ueisha ubicadas en la carretera que lleva a Al Nohud, detallando que las tropas están a "pocos kilómetros de la ciudad" coincidiendo con " ataques contra posiciones de las FAR".

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De acuerdo con testimonios de fuentes sobre el terreno, "numerosos miembros de las FAR se fueron de la ciudad de Abuzebed en Kordofán Occidental hacia Al Fula, capital del estado" en un éxodo que incluyó cientos de vehículos, coincidiendo con el avance del Ejército sudanés y sus aliados.

Los testigos afirmaron a EFE que los combatientes de las FAR "partieron en coches, camiones, motocicletas, carros o a pie" en el marco de la expansión de las operaciones militares en la zona de Kordofán Occidental tras el avance de las tropas oficiales especialmente en varias ubicaciones situadas en las carreteras que llevan a las urbes de Al Nohud y Abuzebed.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de alrededor de 14 millones, convirtiendo al país en el escenario de una de las peores catástrofes humanitarias del planeta.