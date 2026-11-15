El Ejército yemení se retira de Bab al Mandeb para reforzar Aden ante el avance hutí

Las Fuerzas Armadas del Sur -principal fuerza leal al Gobierno yemení internacionalmente reconocido- describieron en un comunicado la medida como un "redespliegue militar dictado por la evolución de la situación en el campo de batalla y por nuevas amenazas a la seguridad".

No obstante, subrayaron que eso no afectaría su compromiso de combatir a los rebeldes hutíes, mientras estos afirmaron que la retirada de las inmediaciones de Dhubab y Bab al Mandeb se produjo como resultado del "cerco cada vez más estrecho" al que fueron sometidas.

Una fuente militar hutí declaró a la cadena de televisión Al-Masira, también controlada por los insurgentes, que las "fuerzas en retirada perdieron sus posiciones y sus líneas de retaguardia, viéndose obligadas a huir hacia Adén bajo el pretexto de proteger la ciudad".

Esta retirada otorga a los hutíes una mayor influencia sobre Bab al Mandeb, uno de los puntos de paso marítimo más importantes del mundo, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una ruta vital para el transporte marítimo internacional entre Asia y Europa a través del canal de Suez.

Este acontecimiento se produce, además, en un momento en que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz sigue afectado por la guerra entre EE.UU e Irán, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que se vean estrangulados dos corredores marítimos críticos que conectan a los productores de petróleo del Golfo con los mercados internacionales.

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Al justificar la redistribución de sus tropas, las Fuerzas Armadas del Sur señalaron que las recientes movilizaciones militares y las amenazas contra Adén - ciudad portuaria sede del Gobierno reconocido tras la toma de Saná en 2014- y las provincias vecinas hicieron necesaria una reorganización de sus fuerzas y de sus prioridades de despliegue.

Indicaron que, en estos momentos, sus prioridades inmediatas son asegurar la ciudad, reforzar las posiciones en el frente y hacer frente a las amenazas a la seguridad.

A pesar de la retirada, estas fuerzas reafirmaron "su determinación" de seguir enfrentándose a los hutíes "hasta poner fin a su insurgencia, restaurar las instituciones estatales y lograr la seguridad y la estabilidad".

Asimismo, aseguraron que continuarán las operaciones para romper el "asedio hutí" sobre Taiz -tercera ciudad más poblada de Yemen-, acusando al grupo de someter a la población de la ciudad a un sufrimiento prolongado mediante políticas de cerco y hambruna.

Las fuerzas reiteraron su compromiso de seguir luchando junto a la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno reconocido.

La retirada constituye un revés la contraofensiva oficialista bautizada el "Amanecer del Yemen", iniciada en octubre para recuperar zonas costeras estratégicas bajo control hutí, quienes en septiembre habían extendido su control su control sobre toda la costa yemení del mar Rojo.

Los hutíes ya controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital, Saná, y las zonas más pobladas del país.