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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 08:55

España celebra el Día Mundial sin alcohol como líder europeo en cerveza "sin"

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Madrid, 15 nov (EFE).- España celebra este domingo el Día Mundial Sin Alcohol como el país líder europeo en consumo de cervezas "sin", cuyo volumen de ventas creció un 2,7 % respecto a 2025, frente a la caída del 1,5 % de la opción convencional.

Por EFE
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España concentra casi el 25 % del consumo de cerveza "sin" en la Unión Europea (UE), lo que la sitúa como principal mercado en esta categoría, según datos de la Asociación Cerveceros de España facilitados a EFE con ocasión de este día creado a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En base a la información de la entidad, la venta de cervezas sin alcohol aumentó en España un 4,6 % en 2025, un máximo histórico.

Esta tendencia continúa en 2026, confirmó Circana, empresa que analiza el comportamiento del consumidor en casa, ya que con datos a octubre de este año la cerveza sin alcohol registra avances del 4 % en valor y del 2,7 % en volumen.

En cambio, la demanda de la opción con alcohol, que sigue representando la mayor parte del mercado, retrocedió un 1,5 %.

Según Cerveceros de España, el 44,7 % de los españoles se declara consumidor de cerveza "sin" y el 90 % de quienes la consumen también toma o tomaba cerveza tradicional.

El presidente de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, destacó por su parte que en casi todos los países tradicionales consumidores de vino, un 20 % de la clientela es compradora de categoría sin alcohol o baja graduación.

Benítez afirmó que los datos de consumo absoluto en España son "todavía muy pequeños" y para este año la previsión era de unos tres millones de litros entre variedad tranquila y espumosa, mientras que la comercialización de vino tradicional es de 900 millones de litros.

No obstante, especificó que las opciones sin alcohol acumulan crecimientos anuales "muy elevados" y se espera que para 2029 la cifra de consumo aumente en dos millones de litros, hasta llegar a los cinco.

Representantes de la asociación España de Noche, entidad que agrupa a empresarios del ocio nocturno, aseguraron que la caída en el consumo de alcohol entre los jóvenes está relacionado con factores demográficos y con la frecuencia de salidas.

Apoyan esta afirmación en el hecho de que en el año 2000 la población de 15 a 29 años significaba el 23 % de la población española, mientras que en 2025 era solo el 15,9 %, y además es un grupo de edad que rebajó en un 25 % las salidas mensuales.

Por eso se redujo el consumo absoluto, pero los jóvenes, motor económico del ocio nocturno, consumen cantidades similares de alcohol que generaciones precedentes, con los cócteles, seguidos de la cerveza y el chupito como sus opciones preferidas.

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